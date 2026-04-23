Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают
Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток

Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной

Здоровье

Весеннее пробуждение природы традиционно открывает сезон сбора березового сока, который многие считают идеальным средством для восстановления после зимнего авитаминоза. Этот напиток представляет собой сложный биологический коктейль, насыщенный витаминами группы B и C, а также калием, магнием и железом. Однако, несмотря на богатый нутриентный профиль, эксперты призывают не рассматривать его как полноценный лекарственный препарат или мощный биостимулятор из-за невысокой концентрации активных веществ.

Береза
Фото: commons.wikimedia.org by John Price, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Береза

Кардиолог и диетолог Инна Вальц отмечает, что сок обладает мягким мочегонным и общеукрепляющим свойством, помогая нормализовать обмен веществ. При этом избыточное употребление — более одного литра в день — может спровоцировать дисбаланс электролитов и избыток марганца в организме.

"Березовый сок — низкокалорийный природный источник витаминов и минералов. Он оказывает мягкое мочегонное и общеукрепляющее действие, помогая справиться с весенней усталостью, поддержать иммунитет и улучшить обмен веществ", — заявила Вальц.

Особую осторожность стоит соблюдать людям с мочекаменной болезнью и аллергией на пыльцу деревьев, так как напиток способен вызвать почечную колику или крапивницу. Важно помнить, что хроническая усталость не всегда от перегрузки купируется только природными напитками, иногда требуется серьезная коррекция рациона. Также медики предупреждают, что березы, растущие в черте города или вблизи дорог, накапливают тяжелые металлы и нефтепродукты, превращая полезный эликсир в опасный концентрат токсинов — сообщает tmn.aif.ru

"При сборе природных даров важно учитывать экологию места, так как деревья впитывают загрязнения из почвы подобно губке, а для домашних питомцев резкое изменение рациона в весенний период также может быть чревато стрессом", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для тех, кто страдает эндокринными нарушениями, существуют свои правила: сок рекомендуют разбавлять водой в пропорции один к одному. Правильно подобранные добавки превращают сладкий перекус в безопасный даже при диабете, что применимо и к употреблению древесного нектара. Хранить свежий продукт можно не более трех суток в холодильнике, при этом лучшим способом консервации считается "шоковая заморозка", сохраняющая все диетические качества без использования лишнего сахара.

Ответы на популярные вопросы о березовом соке

Сколько сока можно выпивать в день без вреда для здоровья?

Оптимальная суточная норма для взрослого человека составляет от 200 до 400 мл, что эквивалентно одному-двум стаканам.

Можно ли давать березовый сок маленьким детям?

Педиатры рекомендуют вводить напиток в рацион не раньше первого года жизни, а лучше после трех лет, начиная с пары чайных ложек.

Помогает ли напиток "чистить печень", как говорят в народе?

Сок не является средством для очистки печени в медицинском понимании, однако он способствует детоксикации организма благодаря легкому желчегонному эффекту.

Где категорически запрещено собирать сок?

Нельзя производить сбор в городских парках, промышленных зонах и вдоль автомобильных трасс из-за высокого риска содержания кадмия, свинца и мышьяка.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной
Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают
Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году
Бухара и Самарканд за копейки: сколько реально стоит неделя в Узбекистане для семьи
Выпивает до капли и носит черепа на себе: зачем этот хищник создаёт доспехи из своих жертв
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Трасса в никуда и дымящиеся могилы: как выглядит реальный прототип Сайлент Хилла в наши дни
Готовится просто, исчезает мгновенно: запеканка с печенью, которую просят повторить
Урожайный взрыв без капли химии: одна манипуляция с верхушкой, и огурцы некуда будет девать
Корни больше не выдают возраст: быстрый способ скрыть седину без салона
