Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной

Весеннее пробуждение природы традиционно открывает сезон сбора березового сока, который многие считают идеальным средством для восстановления после зимнего авитаминоза. Этот напиток представляет собой сложный биологический коктейль, насыщенный витаминами группы B и C, а также калием, магнием и железом. Однако, несмотря на богатый нутриентный профиль, эксперты призывают не рассматривать его как полноценный лекарственный препарат или мощный биостимулятор из-за невысокой концентрации активных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by John Price, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Береза

Кардиолог и диетолог Инна Вальц отмечает, что сок обладает мягким мочегонным и общеукрепляющим свойством, помогая нормализовать обмен веществ. При этом избыточное употребление — более одного литра в день — может спровоцировать дисбаланс электролитов и избыток марганца в организме.

"Березовый сок — низкокалорийный природный источник витаминов и минералов. Он оказывает мягкое мочегонное и общеукрепляющее действие, помогая справиться с весенней усталостью, поддержать иммунитет и улучшить обмен веществ", — заявила Вальц.

Особую осторожность стоит соблюдать людям с мочекаменной болезнью и аллергией на пыльцу деревьев, так как напиток способен вызвать почечную колику или крапивницу. Важно помнить, что хроническая усталость не всегда от перегрузки купируется только природными напитками, иногда требуется серьезная коррекция рациона. Также медики предупреждают, что березы, растущие в черте города или вблизи дорог, накапливают тяжелые металлы и нефтепродукты, превращая полезный эликсир в опасный концентрат токсинов — сообщает tmn.aif.ru

"При сборе природных даров важно учитывать экологию места, так как деревья впитывают загрязнения из почвы подобно губке, а для домашних питомцев резкое изменение рациона в весенний период также может быть чревато стрессом", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для тех, кто страдает эндокринными нарушениями, существуют свои правила: сок рекомендуют разбавлять водой в пропорции один к одному. Правильно подобранные добавки превращают сладкий перекус в безопасный даже при диабете, что применимо и к употреблению древесного нектара. Хранить свежий продукт можно не более трех суток в холодильнике, при этом лучшим способом консервации считается "шоковая заморозка", сохраняющая все диетические качества без использования лишнего сахара.

Ответы на популярные вопросы о березовом соке

Сколько сока можно выпивать в день без вреда для здоровья?

Оптимальная суточная норма для взрослого человека составляет от 200 до 400 мл, что эквивалентно одному-двум стаканам.

Можно ли давать березовый сок маленьким детям?

Педиатры рекомендуют вводить напиток в рацион не раньше первого года жизни, а лучше после трех лет, начиная с пары чайных ложек.

Помогает ли напиток "чистить печень", как говорят в народе?

Сок не является средством для очистки печени в медицинском понимании, однако он способствует детоксикации организма благодаря легкому желчегонному эффекту.

Где категорически запрещено собирать сок?

Нельзя производить сбор в городских парках, промышленных зонах и вдоль автомобильных трасс из-за высокого риска содержания кадмия, свинца и мышьяка.

