Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Заедание стресса опасно не только набором веса: в таком состоянии человек чаще тянется к сладкому, соленому и жирному, ест без меры и может незаметно довести проблему до нарушений пищеварения и обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Белоусова пояснила, что при глубоком стрессе и подавленном состоянии заедание нередко становится проблемой, с которой человеку трудно справиться самостоятельно. В такой ситуации она советует не затягивать и обращаться за профессиональной помощью. Такая поддержка нужна именно для того, чтобы человек смог выйти из состояния, которое запускает эту реакцию.

"Это может быть психолог или психиатр, которого в данном случае не стоит бояться, потому что он помогает не только в тяжелых состояниях, но и тогда, когда человеку нужно выйти из ситуации, которая вызывает заедание. Стресс-еда провоцирует не только набор веса и в дальнейшем ожирение, но и сильно бьет по гормональной и пищеварительной системам, потому что мы, как правило, едим не то, не тогда и не в тех количествах. Поэтому помочь себе в такой ситуации — совершенно нормально", — отметила она.

Специалист добавила, что у стресс-еды есть и физиологическая причина. На фоне сильного напряжения у человека снижается чувствительность вкусовых рецепторов, поэтому обычная еда начинает казаться пресной. Именно поэтому, как она объяснила, в таком состоянии особенно тянет к продуктам с ярким вкусом.

"Когда человек находится в стрессовой ситуации, у него снижается чувствительность и вообще активность всей пищеварительной системы, в том числе и вкусовых рецепторов. То есть обычная еда может восприниматься как безвкусная. И тут люди хватаются за продукты, у которых выраженный вкус, — это сладкое, соленое, пряное. Как вы понимаете, продукты с таким вкусом редко лежат в области здорового питания", — подчеркнула Белоусова.

Она отметила, что особенно тревожной становится ситуация, когда человек ест уже без разбора и не контролирует количество. По ее словам, если в ход идет любая еда, а переедание становится регулярным, это уже прямой повод обращаться за помощью. В более мягких случаях она советует не идти сразу к холодильнику, а переключаться на движение.

"Как только на фоне стресса потянуло к холодильнику, лучше сделать комплекс упражнений. Это может быть домашняя гимнастика, танцы, степ-аэробика, упражнения с легкими гантелями — любые доступные упражнения в достаточно интенсивном, но комфортном для человека объеме в течение пяти—десяти минут. Они помогают сжечь выплеск гормонов и недорасходованный адреналин, который довольно вреден. Это помогает и снизить аппетит", — указала она.

Врач также посоветовала заранее убирать из поля зрения те продукты, на которые в таком состоянии тянет сильнее всего. Вместо этого дома лучше держать то, чем можно перекусить без серьезного вреда для фигуры. Речь идет о свежих овощах, яблоках и другой простой еде, которую нужно жевать, а не есть машинально.

"Если человек себя ловит на стресс-еде, значит, у него в холодильнике и на столе не должно быть каких-то критичных продуктов, которые могут привести к набору веса. То есть долой сладости, колбасы, острые продукты, копчености, булки, другие конфеты. А если дома есть свежие овощи, яблоки, сырая морковка, то даже если мы будем этим заедать стресс, большой беды не будет. Самое главное — не жевать булки, а жевать сырую морковку, яблоки, огурцы или листовой салат", — добавила она.

Белоусова подчеркнула, что из сладкого при стрессе можно оставить только очень горький шоколад с содержанием какао 95—98%. По ее словам, он не такой вкусный, как обычный, но все равно выполняет антистрессовую функцию. Есть его она советует не плитками, а понемногу — по одному-двум кусочкам за раз, всего до 10 долек в течение дня.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.