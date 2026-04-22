Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода

Здоровье

Храп становится тревожным симптомом, когда после ночного сна человек просыпается разбитым, не высыпается и вынужден отсыпаться днем или по выходным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

храп
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
храп

Зайцев пояснил, что сам по себе храп не всегда сразу говорит об опасных изменениях. Повод для тревоги появляется тогда, когда человек перестает высыпаться за ночь и не чувствует себя отдохнувшим после сна. Если ему приходится досыпать днем, ложиться раньше обычного или отсыпаться по выходным, это уже может указывать на нарушения.

"Когда человек начинает храпеть, в первые месяцы это еще не оказывает серьезного влияния. Но если он просыпается невыспавшимся, хотя спал всю ночь и лег достаточно рано, это уже говорит о том, что со стороны головного мозга произошли изменения. То есть наступают асфиксия и ишемия сосудов головного мозга, мозг недополучает кислород. Это уже признаки того, что храп начал сказываться на состоянии здоровья", — отметил он.

Специалист добавил, что со временем храп может начать отражаться не только на качестве сна, но и на общем состоянии человека. По его словам, в такой ситуации появляются уже заметные сигналы, по которым можно понять, что проблема стала серьезнее. Это означает, что речь идет уже не просто о бытовом неудобстве для окружающих.

"Визуальными проявлениями будут красное лицо, красные глаза, то есть склеры глаз будут гиперемированы. Может повышаться артериальное давление, и это будет видно на тонометре, может повышаться и внутричерепное давление. Человек будет чувствовать себя слабым и разбитым именно утром, а после сна ему будет хуже, чем днем и вечером. Если же он просыпается бодрым и энергичным, значит, пока выраженных проблем нет, но со временем они все равно появятся", — заключил Зайцев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
