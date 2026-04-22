Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода

Храп становится тревожным симптомом, когда после ночного сна человек просыпается разбитым, не высыпается и вынужден отсыпаться днем или по выходным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Зайцев пояснил, что сам по себе храп не всегда сразу говорит об опасных изменениях. Повод для тревоги появляется тогда, когда человек перестает высыпаться за ночь и не чувствует себя отдохнувшим после сна. Если ему приходится досыпать днем, ложиться раньше обычного или отсыпаться по выходным, это уже может указывать на нарушения.
"Когда человек начинает храпеть, в первые месяцы это еще не оказывает серьезного влияния. Но если он просыпается невыспавшимся, хотя спал всю ночь и лег достаточно рано, это уже говорит о том, что со стороны головного мозга произошли изменения. То есть наступают асфиксия и ишемия сосудов головного мозга, мозг недополучает кислород. Это уже признаки того, что храп начал сказываться на состоянии здоровья", — отметил он.
Специалист добавил, что со временем храп может начать отражаться не только на качестве сна, но и на общем состоянии человека. По его словам, в такой ситуации появляются уже заметные сигналы, по которым можно понять, что проблема стала серьезнее. Это означает, что речь идет уже не просто о бытовом неудобстве для окружающих.
"Визуальными проявлениями будут красное лицо, красные глаза, то есть склеры глаз будут гиперемированы. Может повышаться артериальное давление, и это будет видно на тонометре, может повышаться и внутричерепное давление. Человек будет чувствовать себя слабым и разбитым именно утром, а после сна ему будет хуже, чем днем и вечером. Если же он просыпается бодрым и энергичным, значит, пока выраженных проблем нет, но со временем они все равно появятся", — заключил Зайцев.
