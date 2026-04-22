Хроническая усталость не всегда от перегрузки: в организме может не хватать одного важного витамина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Хроническая усталость, синяки без причины и кровоточивость десен могут говорить не о переутомлении, а о длительной нехватке витамина C, которая формируется месяцами на фоне несбалансированного питания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Ранее Mash сообщил, что хроническая нехватка витамина С добралась до 95% жителей России.

Гончарова объяснила, что дефицит витамина C чаще всего связан с изменением рациона и снижением качества питания. Проблему усиливает избыток фастфуда, выпечки, консервов и готовой еды, при котором человек получает слишком мало свежих овощей, зелени и фруктов. Поскольку витамин C не синтезируется в организме, его нехватка постепенно формируется именно на фоне таких пищевых привычек.

"Если человек питается разнообразно и ежедневно получает достаточное количество овощей, зелени и фруктов, витамина C обычно хватает. Но когда в рационе преобладают выпечка, консервы, сублимированные продукты и готовая еда, со временем может развиться его хронический дефицит. Это состояние не возникает внезапно — оно формируется месяцами, если человек постоянно недополучает витамин C с пищей. Поэтому многие долго не связывают ухудшение самочувствия именно с этой причиной", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что заподозрить гиповитаминоз можно по целому ряду неспецифических признаков, которые люди нередко списывают на усталость и перегрузку. Среди них снижение работоспособности, постоянная слабость даже после отдыха, раздражительность, боли в мышцах и суставах, склонность к синякам, кровоточивость десен и частые простуды. При выраженной нехватке состояние отражается и на соединительной ткани.

"Мы знаем о цинге — состоянии, при котором из-за критической нехватки витамина C нарушается синтез коллагена, основного белка соединительной ткани. Поэтому возникают кровотечения из десен, расшатывание зубов, могут прогрессировать пародонтит и пародонтоз, слабеют мышцы, и человек в целом чувствует себя плохо. Сейчас цинга встречается редко, хотя в прошлом она стала причиной гибели очень многих людей. При этом недостаточность витамина C по-прежнему остается актуальной проблемой", — подчеркнула она.

Врач добавила, что восполнять дефицит витамина C помогают свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, а особенно богаты им цитрусовые, красный перец, киви, клюква, черная и красная смородина, а также плоды шиповника. Она подчеркнула, что по возможности стоит увеличивать долю свежих продуктов в рационе, поскольку при длительной термической обработке потери витамина C становятся значимыми. Уточнять выраженность дефицита и подбирать схему коррекции лучше после анализов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.