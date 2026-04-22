Близорукость у взрослых преподносит неприятный сюрприз: дело может дойти до операции

Здоровье

У взрослых близорукость не прогрессирует, и если зрение начинает ухудшаться, это может быть связано с миопизацией хрусталика — ложной близорукостью, при которой важно не откладывать визит к врачу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)
Фото: https://unsplash.com by Nubelson Fernandes is licensed under Free
Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Куренков пояснил, что при таком ухудшении зрения речь идет уже не об обычном течении близорукости, а о состоянии, которое требует диагностики и другого подхода к лечению. В такой ситуации важно не ограничиваться сменой очков или линз, а разобраться, что именно стало причиной появления "минуса".

"Если у взрослого человека близорукость прогрессирует, то чаще всего это миопизация хрусталика. Это уже не близорукость в привычном смысле, а ложная близорукость, которая ничего общего с нею не имеет. Происходит изменение хрусталика, появляется минусовая рефракция, и поэтому нужно разбираться в причине. В таких случаях требуются уже другие лечебные меры, а нередко приходится делать операцию по удалению катаракты", — отметил врач.

Он добавил, что настоящее прогрессирование близорукости характерно прежде всего для детей и молодых пациентов. По его словам, на этот процесс влияют общее состояние организма, перегрузки, сопутствующие заболевания и неправильная гигиена зрения. В таких случаях задача врача состоит не только в подборе коррекции, но и в постоянном наблюдении за пациентом.

"На практике мы видели, что близорукость может прогрессировать до 20—21 года. На это влияет очень многое: и перегруз организма, и заболевания, которые ослабляют иммунную систему и общее состояние, и неправильная гигиена по зрению. В таких случаях мы назначаем специальную очковую или контактную коррекцию с миопическим дефокусом, чтобы близорукость не прогрессировала. И, естественно, наблюдаем за такими пациентами, чтобы у них не возникали те или иные осложнения, а при необходимости проводим специальные мероприятия", — заключил Куренков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
