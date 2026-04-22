Эмоциональное выгорание у россиян начинается с одной привычки: ее долго не замечают

Здоровье

Эмоциональное выгорание у россиян нередко развивается не только из-за высокой нагрузки и постоянного стресса, но и из-за отсутствия привычки вовремя замечать собственное психологическое истощение и заботиться о внутреннем состоянии так же системно, как о физическом здоровье. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Загруженный офисный работник
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загруженный офисный работник

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на исследование сервиса "Ясно" сообщила, что хотя бы раз в жизни с истощением сталкивались более 70% россиян, а 34,2% испытывают его прямо сейчас.

Мухина пояснила, что одной из главных причин эмоционального выгорания остается слабая культура заботы о своем внутреннем состоянии. Многие до сих пор не воспринимают психологическое благополучие как такую же базовую часть жизни, как сон, питание или физическую гигиену. Из-за этого сигналы усталости, тревоги и внутреннего напряжения нередко игнорируются, пока состояние не становится критическим.

"Так же, как современный человек заботится о гигиене тела и зубов, потому что понимает: если этого не делать, начнутся болезни, так же важно заботиться и о своем психологическом состоянии. Работа со своим внутренним миром, психологическим равновесием и благополучием ничуть не менее значима. Это умение слушать себя, прислушиваться к своим эмоциям, вовремя замечать усталость и напряжение, позволять себе сбавлять обороты и понимать, что то, что хорошо для всех, не обязательно хорошо для меня", — сказала она.

Психолог добавила, что выгорание обычно развивается на фоне длительной и интенсивной эмоциональной нагрузки. К нему ведут невозможность проживать эмоции, непонимание собственных переживаний, постоянная тревога и общий фон отрицательных состояний. Дополнительным фактором становится и обычная физическая усталость, которая постепенно усиливает эмоциональное истощение.

"Эмоциональное выгорание связано прежде всего с очень интенсивной постоянной эмоциональной нагрузкой. На него влияет невозможность проживать эмоции, а иногда и непонимание своих эмоций, из-за чего человек просто не способен их прожить. К этому добавляются повышенная тревога, постоянный фон отрицательных эмоций и элементарная физическая усталость. Все это в совокупности постепенно подводит человека к состоянию истощения", — пояснила Мухина.

Специалист подчеркнула, что профилактика выгорания начинается с самых базовых вещей, которым люди часто не придают значения. Речь идет о нормальном режиме труда и отдыха, сне, питании, физической активности и умении не отдавать работе все личное время. Несмотря на очевидность этих правил, именно пренебрежение ими часто становится причиной проблем и с эмоциональным, и с физическим состоянием.

"Есть виды деятельности, которые уже давно считаются особенно опасными с точки зрения эмоционального выгорания. Это, например, работа, связанная с постоянным контактом с людьми, — учителя, врачи, социальные работники, менеджеры по продажам. В таких сферах эмоциональная нагрузка изначально выше, чем во многих других. Именно поэтому для подобных профессий уже на протяжении десятилетий разрабатываются целые комплексы профилактики и помощи", — добавила она.

Психолог указала, что в профессиях, связанных с работой с людьми, особенно важно не только соблюдать режим труда и отдыха, но и избегать однообразия в работе. Не менее значимыми остаются умение работать со своими эмоциями и осознанно подходить к профессиональному развитию — как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы работа не становилась рутиной и не усиливала эмоциональное выгорание.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
