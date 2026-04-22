Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли

Здоровье

Восьмые зубы, известные как "зубы мудрости", нередко становятся источником серьезных патологий, включая хроническое воспаление десен, скрытый кариес и формирование объемных кист. Стоматолог-хирург Виктория Сафронова пояснила, что эти рудиментарные моляры достались человеку в наследство от предков, чей грубый рацион требовал мощного жевательного аппарата. В современных условиях челюсть человека уменьшилась, из-за чего у 30-40% пациентов третьи моляры растут дистопированно (неправильно), провоцируя смещение или разрушение соседних единиц.

Широкая открытая улыбка
Фото: https://unsplash.com by Ozkan Guner is licensed under Free
Широкая открытая улыбка

Отсутствие симптомов не гарантирует здоровья, так как глубоко залегающие патологические процессы могут годами оставаться незаметными без рентгенологического обследования. Как сообщает Газета.Ru, врачи часто прибегают к тактике профилактического удаления, особенно если зубы давят на корни "семерок" или создают труднодоступные зоны для гигиены.

"Оптимальный период для ликвидации восьмых зубов — возраст от 16 до 25 лет, когда костная ткань еще сохраняет эластичность, а корневая система не завершила формирование, что значительно ускоряет реабилитацию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Для принятия окончательного решения требуется 3D-исследование или панорамный снимок, позволяющий врачу увидеть полную анатомическую картину. В случаях, когда аномальное положение зуба мудрости игнорируется, последствия могут потребовать сложной хирургической коррекции. Сафронова подчеркнула, что индивидуальный план лечения составляется только после оценки рисков возникновения кист и степени прорезывания коронки.

Ответы на популярные вопросы о зубах мудрости

Нужно ли удалять зуб мудрости, если он не болит?

Да, если диагностика показывает неправильное положение или давление на соседние зубы, так как воспаление может начаться внезапно и протекать в скрытой форме.

В каком возрасте удаление проходит легче всего?

Наилучшие результаты фиксируются в возрасте 16-25 лет благодаря высокой регенеративной способности тканей и незавершенному формированию корней.

Почему зубы мудрости часто портятся сразу после появления?

Из-за их расположения в "слепой зоне" челюсти качественная чистка затруднена, что ведет к быстрому накоплению налета и развитию кариеса.

Могут ли зубы мудрости испортить прикус?

Неправильно растущие "восьмерки" создают дефицит места, буквально расталкивая остальные зубы, что приводит к их скученности и деформации зубного ряда.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
