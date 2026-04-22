Революция в хирургии: как пересадка конечностей стала доступнее для россиян

С наступлением 2026 года российская система ОМС расширяет свои границы, включая в базовую программу страхования высокотехнологичные операции по трансплантации почек и верхних конечностей. Ранее подобные хирургические вмешательства финансировались преимущественно через федеральные квоты, что нередко создавало административные сложности для пациентов. Теперь государство полностью покрывает расходы на проведение этих сложнейших процедур, делая их доступными в рамках стандартного медицинского полиса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перевод трансплантации почки в разряд массовой страховой медицины является стратегическим решением, позволяющим эффективно бороться с терминальной стадией почечной недостаточности. Как сообщает tagilcity.ru, хирургический метод признан более рентабельным и качественным по сравнению с пожизненным гемодиализом. Это избавляет граждан от необходимости ждать целевого выделения средств из центра, позволяя оперироваться в любой клинике, интегрированной в систему обязательного страхования.

Особого внимания заслуживает интеграция в страховое поле трансплантации кистей рук — уникальной реконструктивной операции, требующей ювелирной точности при соединении сосудов и нервных окончаний. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье подчеркнул, что Россия остается одной из немногих стран, обеспечивающих граждан такой помощью бесплатно. Стоит отметить, что подготовка к подобным вмешательствам требует стабильного психоэмоционального состояния, так как кошмары и стресс могут негативно влиять на процесс реабилитации и приживаемости тканей.

"Включение таких сложных манипуляций в общую систему страхования — это признание высокого уровня нашей медицины, однако пациентам важно помнить и о сопутствующих факторам здоровья, ведь даже скрытая неврологическая слабость может затянуть восстановление после операции", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о трансплантации по ОМС

Нужно ли платить за лекарства после пересадки почки?

Нет, государственная программа ОМС включает не только саму операцию, но и дорогостоящую послеоперационную иммуносупрессивную терапию, необходимую на протяжении всей жизни.

Станет ли пересадка рук массовой операцией в 2026 году?

Несмотря на включение в перечень ОМС, такие операции остаются штучными из-за их исключительной технической сложности и необходимости подбора донора, но теперь они официально регламентированы.

Влияет ли наличие полиса ОМС на скорость поиска донора?

Полис гарантирует бесплатность процедуры и обследований, однако очередность в листе ожидания по-прежнему определяется исключительно медицинскими показателями и биологической совместимостью.

Можно ли сделать такую операцию в частной клинике?

Да, если частное медицинское учреждение имеет соответствующую лицензию на трансплантологию и работает в системе распределения объемов ОМС.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
