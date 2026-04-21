Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпаетесь в холодном поту — теряете больше, чем сон: кошмары ведут к опасным последствиям наяву

Здоровье

Регулярные ночные кошмары — это не просто тревожные сны, а серьёзное нарушение, которое может указывать на сбои в работе организма. Такое состояние связано с глубокими биохимическими изменениями, ускоряет процессы старения и в ряде случаев повышает риск внезапной смерти.

Мужчина страдает от кошмарного сна
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Мужчина страдает от кошмарного сна

Сомнолог Илья Смирнов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" подчеркнул, что критически важно разделять временный дискомфорт от обработки дневного стресса и патологические проявления.

Настоящие кошмары диагностируются при возникновении приступов не реже одного раза в неделю в фазе быстрого сна, сопровождаясь холодным потом, тахикардией и одышкой.

Согласно данным, представленным на Европейском конгрессе неврологов, хронический ночной стресс истощает адаптационные ресурсы психики и тела, не давая клеткам полноценно восстановиться. В отличие от ситуаций, когда поздний отход ко сну может быть вариантом индивидуальной нормы, регулярные кошмары требуют инструментального обследования.

Клиническая картина часто дополняется дневной сонливостью, раздражительностью и общим упадком сил, что делает необходимой процедуру полисомнографии.

"Неприятное сновидение — это естественный процесс: мозг переваривает стресс, неудачи, дневные события. Такое бывает у всех, по несколько раз в неделю, и это норма. Ночные кошмары — другое. Это диагноз: человек просыпается в холодном поту, с учащенным сердцебиением, одышкой, выраженным страхом, и такое происходит не реже одного раза в неделю во время фазы быстрого сна", — пояснил Илья Смирнов.

Если игнорировать проблему, эффективность базовой гигиены сна стремится к нулю без специализированного лечения.

"Постоянная активация симпатической нервной системы во время сна из-за кошмаров создает запредельную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, фактически лишая мозг возможности клиренса — очистки от токсичных продуктов обмена", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о ночных кошмарах

Чем кошмар отличается от обычного плохого сна?

Плохое сновидение — это мягкая переработка дневных впечатлений без резкого пробуждения, тогда как кошмар вызывает острый физиологический отклик: прерывание сна, страх и учащенный пульс.

Почему частые кошмары ускоряют старение?

Организм попадает в ловушку перманентного стресса, при котором нарушается выработка гормонов роста и восстановления, что ведет к износу сосудов и деградации когнитивных функций.

Нужно ли принимать мелатонин при такой проблеме?

Самолечение может быть неэффективным, так как при серьезных нарушениях архитектуры сна обычный мелатонин не устраняет первопричину кошмаров и требует контроля врача.

Какое обследование поможет выявить причину?

Основным методом является полисомнография — комплексный мониторинг активности мозга, дыхания и работы сердца в течение всей ночи под наблюдением специалистов.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.