Просыпаетесь в холодном поту — теряете больше, чем сон: кошмары ведут к опасным последствиям наяву

Регулярные ночные кошмары — это не просто тревожные сны, а серьёзное нарушение, которое может указывать на сбои в работе организма. Такое состояние связано с глубокими биохимическими изменениями, ускоряет процессы старения и в ряде случаев повышает риск внезапной смерти.
Сомнолог Илья Смирнов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" подчеркнул, что критически важно разделять временный дискомфорт от обработки дневного стресса и патологические проявления.
Настоящие кошмары диагностируются при возникновении приступов не реже одного раза в неделю в фазе быстрого сна, сопровождаясь холодным потом, тахикардией и одышкой.
Согласно данным, представленным на Европейском конгрессе неврологов, хронический ночной стресс истощает адаптационные ресурсы психики и тела, не давая клеткам полноценно восстановиться. В отличие от ситуаций, когда поздний отход ко сну может быть вариантом индивидуальной нормы, регулярные кошмары требуют инструментального обследования.
Клиническая картина часто дополняется дневной сонливостью, раздражительностью и общим упадком сил, что делает необходимой процедуру полисомнографии.
"Неприятное сновидение — это естественный процесс: мозг переваривает стресс, неудачи, дневные события. Такое бывает у всех, по несколько раз в неделю, и это норма. Ночные кошмары — другое. Это диагноз: человек просыпается в холодном поту, с учащенным сердцебиением, одышкой, выраженным страхом, и такое происходит не реже одного раза в неделю во время фазы быстрого сна", — пояснил Илья Смирнов.
Если игнорировать проблему, эффективность базовой гигиены сна стремится к нулю без специализированного лечения.
"Постоянная активация симпатической нервной системы во время сна из-за кошмаров создает запредельную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, фактически лишая мозг возможности клиренса — очистки от токсичных продуктов обмена", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Плохое сновидение — это мягкая переработка дневных впечатлений без резкого пробуждения, тогда как кошмар вызывает острый физиологический отклик: прерывание сна, страх и учащенный пульс.
Организм попадает в ловушку перманентного стресса, при котором нарушается выработка гормонов роста и восстановления, что ведет к износу сосудов и деградации когнитивных функций.
Самолечение может быть неэффективным, так как при серьезных нарушениях архитектуры сна обычный мелатонин не устраняет первопричину кошмаров и требует контроля врача.
Основным методом является полисомнография — комплексный мониторинг активности мозга, дыхания и работы сердца в течение всей ночи под наблюдением специалистов.
