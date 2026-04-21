В Московской области на базе МОНИКИ имени Владимирского начал работу уникальный глазной банк, интегрированный в единую сеть донорства органов. Новая структура позволяет координировать все этапы трансплантации внутри региона.
Функционирование банка организовано при участии хирургического центра координации донорства, который контролирует процессы отбора и заготовки тканей. Вместе с тем, в проект вовлечены 37 медицинских учреждений Подмосковья, что обеспечивает бесперебойное снабжение материалами. Модернизация службы позволяет жителям области получать специализированную помощь быстрее, не дожидаясь квот в федеральных институтах. Подобная логистика сокращает время ожидания операций, что критически важно в вопросах восстановления зрения, сообщает "Вести Подмосковья".
"Создание глазного банка — важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Раньше пациентам приходилось ждать направления в федеральный центр, а теперь регион закрывает эту потребность самостоятельно. Путь от донора до операции теперь проходит внутри области, что делает помощь доступнее", — говорит вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что развитие трансплантологии не исключает необходимости внимательного отношения к общим показателям организма, которые влияют на регенерацию. В свою очередь, комплексный подход к терапии должен учитывать состояние сосудов и микронутриентный статус пациента. Наравне с высокотехнологичными операциями, врачи рекомендуют не игнорировать базовую диагностику, включая анализы на витамины весной, чтобы поддержать ресурсы организма. Своевременное выявление дефицитов может существенно ускорить процесс реабилитации после вмешательства.
"Развитие региональных банков тканей существенно повышает шансы пациентов на сохранение зрения, так как фактор времени при работе с роговицей является решающим. Однако для долгосрочного эффекта любой трансплантации критически важно общее состояние здоровья и отсутствие скрытых воспалительных процессов", -- объяснила в беседе с Pravda. Ru врач Елена Морозова.
Это специализированное подразделение, которое занимается забором, консервацией, хранением и распределением донорских тканей роговицы в рамках региональной системы здравоохранения.
Такая связь позволяет оперативно выявлять потенциальных доноров в 37 больницах области и использовать отлаженные логистические цепочки для транспортировки биоматериала.
Благодаря созданию собственного банка, пациентам больше не нужно обращаться в федеральные медицинские центры, что значительно ускоряет путь к хирургическому лечению внутри региона.
Пациенты с патологиями роговицы, нуждающиеся в кератопластике, которым ранее требовалось направление на высокотехнологичную помощь за пределы Московской области.
Запуск глазного банка в Подмосковье стал важным этапом в локализации сложной медицинской помощи. Это позволит врачам МОНИКИ проводить полный цикл лечения пациентов с патологиями зрения в минимальные сроки.
