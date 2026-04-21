Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора

Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга

Здоровье

В Московской области на базе МОНИКИ имени Владимирского начал работу уникальный глазной банк, интегрированный в единую сеть донорства органов. Новая структура позволяет координировать все этапы трансплантации внутри региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Интеграция в систему здравоохранения

Функционирование банка организовано при участии хирургического центра координации донорства, который контролирует процессы отбора и заготовки тканей. Вместе с тем, в проект вовлечены 37 медицинских учреждений Подмосковья, что обеспечивает бесперебойное снабжение материалами. Модернизация службы позволяет жителям области получать специализированную помощь быстрее, не дожидаясь квот в федеральных институтах. Подобная логистика сокращает время ожидания операций, что критически важно в вопросах восстановления зрения, сообщает "Вести Подмосковья".

"Создание глазного банка — важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Раньше пациентам приходилось ждать направления в федеральный центр, а теперь регион закрывает эту потребность самостоятельно. Путь от донора до операции теперь проходит внутри области, что делает помощь доступнее", — говорит вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Роль ранней диагностики

Стоит отметить, что развитие трансплантологии не исключает необходимости внимательного отношения к общим показателям организма, которые влияют на регенерацию. В свою очередь, комплексный подход к терапии должен учитывать состояние сосудов и микронутриентный статус пациента. Наравне с высокотехнологичными операциями, врачи рекомендуют не игнорировать базовую диагностику, включая анализы на витамины весной, чтобы поддержать ресурсы организма. Своевременное выявление дефицитов может существенно ускорить процесс реабилитации после вмешательства.

"Развитие региональных банков тканей существенно повышает шансы пациентов на сохранение зрения, так как фактор времени при работе с роговицей является решающим. Однако для долгосрочного эффекта любой трансплантации критически важно общее состояние здоровья и отсутствие скрытых воспалительных процессов", -- объяснила в беседе с Pravda. Ru врач Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о глазном банке

Что такое глазной банк нового типа?

Это специализированное подразделение, которое занимается забором, консервацией, хранением и распределением донорских тканей роговицы в рамках региональной системы здравоохранения.

Чем полезна интеграция в систему донорства органов?

Такая связь позволяет оперативно выявлять потенциальных доноров в 37 больницах области и использовать отлаженные логистические цепочки для транспортировки биоматериала.

Как сократятся сроки ожидания операции?

Благодаря созданию собственного банка, пациентам больше не нужно обращаться в федеральные медицинские центры, что значительно ускоряет путь к хирургическому лечению внутри региона.

Кто может стать реципиентом материалов банка?

Пациенты с патологиями роговицы, нуждающиеся в кератопластике, которым ранее требовалось направление на высокотехнологичную помощь за пределы Московской области.

Запуск глазного банка в Подмосковье стал важным этапом в локализации сложной медицинской помощи. Это позволит врачам МОНИКИ проводить полный цикл лечения пациентов с патологиями зрения в минимальные сроки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.