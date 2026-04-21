Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки

В подмосковном Подольске медицинские специалисты провели сложнейшую операцию по извлечению инородного тела из организма несовершеннолетней пациентки. Обследование выявило, что большую часть объема желудка занимал плотный конгломерат из волос.

Хирургическое вмешательство в Подольске

Девочка была госпитализирована после длительных жалоб на отсутствие аппетита и постоянное ощущение тяжести, возникающее даже после минимальных приемов пищи. Врачи обнаружили трихобезоар — плотный комок спутанных волос, который заполнил орган на две трети, блокируя нормальный транзит еды и вызывая деформацию тканей. Вместе с тем, подобные патологии часто связаны с поведенческими особенностями, требующими внимания специалистов, сообщает Вести Подмосковья.

"Медикаментозно такую проблему не решить. Промедление грозило кишечной непроходимостью. В срочном порядке через небольшой разрез мы успешно извлекли инородное тело. Тот самый трихобезоар, который успел слежаться в точный слепок полости желудка", — говорит детский хирург Алиса Королева.

Причины возникновения трихобезоаров

В свою очередь, стоит отметить, что своевременная диагностика позволяет избежать критических осложнений, таких как кишечная палочка или некроз тканей. Образование волосяных опухолей в медицине нередко связывают с психосоматическими факторами и навязчивыми привычками, которые могут проявляться в периоды сильного стресса. Если игнорировать сигналы, которые подает здоровье, последствия могут потребовать экстренного хирургического вмешательства.

"Подобные клинические случаи часто являются следствием трихотилломании — навязчивого желания выдергивать и проглатывать собственные волосы, что требует комплексного лечения у гастроэнтеролога и психолога", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт Анна Сергеевна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о трихобезоарах

Что такое трихобезоар и как он формируется?

Это инородное тело, образующееся в желудке при регулярном проглатывании волос, которые не перевариваются и постепенно спрессовываются в плотный ком.

Каковы основные симптомы наличия волос в желудке?

Пациенты обычно жалуются на быструю утомляемость, тошноту, боли в эпигастрии и чувство переполненности даже при пустом желудке.

Можно ли избавиться от комочков волос без операции?

Безоары крупного размера практически невозможно растворить или извлечь консервативно, поэтому хирургическое вмешательство остается основным методом лечения.

Как предотвратить повторение проблемы у ребенка?

Необходимо устранить первопричину — привычку жевать волосы, что часто требует консультации психоневролога для коррекции компульсивного поведения.

Сейчас состояние прооперированной девочки не вызывает опасений, она находится под наблюдением специалистов. Врачи напоминают родителям о важности контроля за необычными привычками детей, так как раннее выявление психологических проблем позволяет избежать серьезных травм внутренних органов.