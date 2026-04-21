Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордсмен Дмитрий Ерохин: роботы в марафоне не угрожают человеческим достижениям
Разводы с детьми усложняют: новые правила обещают спасти семьи, но скрывают главный провал
Воздушная тревога: система мониторинга Череповца выявила 35 эпизодов загрязнения воздуха за 21 день
Не дожидаясь старости: почему жители Коми массово запрашивают выплаты пенсионных накоплений через фонды
Синоптики прогнозируют потепление до 14 градусов в Москве на этой неделе
Экономист Ирина Костина: бизнес конкурирует за сотрудников, провоцируя инфляцию зарплат
Остывающий рынок: почему мурманский бизнес начал игнорировать государственную поддержку
Дорогая ошибка во дворе: как многоминутный прогрев опустошает кошелек и портит мотор
Эксперт Юлия Дробышева предупреждает о рисках уколов молодости для здоровья

Скрытая угроза ПП-рациона: почему протеиновые перекусы перегружают внутренние органы

Здоровье

Современные продукты для здорового питания, такие как протеиновые батончики и гранола, могут негативно влиять на обмен веществ при неправильном использовании. Специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение функциональной едой часто приводит к расстройствам пищеварения и набору веса из-за скрытых добавок.

Батончики из овсянки и сухофруктов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Батончики из овсянки и сухофруктов

Риски скрытых подсластителей и избытка белка

Массовые фитнес-перекусы нередко содержат искусственные сахарозаменители, включая сукралозу и эритрит, которые провоцируют излишний инсулиновый отклик. Как сообщает Газета.Ru, подобные компоненты при регулярном употреблении нарушают работу метаболизма и могут вызвать метеоризм. Вместе с тем, попытка полностью заменить привычную пищу высокобелковыми йогуртами или творогом создает опасную нагрузку на почки, сердце и желудочно-кишечный тракт. Стоит отметить, что качественные продукты на основе молочного или яичного белка стоят дороже соевых аналогов, но даже они должны лишь дополнять рацион, а не становиться его базой.

"Бесконтрольное похудение на батончиках часто маскирует глубокие дефициты, когда организм вместо реального восстановления ресурсов получает лишь временную иллюзию сытости. Важно понимать, что никакие добавки не заменят полноценный сон и грамотно выстроенный график питания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Сергей Олегович Данилов.

Баланс между пользой и маркетингом

Гранола и высокобелковая молочка помогают удерживать чувство сытости в длительных перерывах между приемами пищи, однако их состав требует тщательного изучения. В свою очередь, орехи и сухофрукты значительно повышают калорийность продукта, что при малоподвижном образе жизни может привести к ожирению. Для поддержания тонуса полезнее добавить в режим дня упражнения, которые помогают перезагрузить тело прямо на работе. Если же вы чувствуете постоянный упадок сил даже при правильном питании, стоит помнить, что неврологическая слабость требует иного подхода, чем обычное переутомление. Также важно учитывать, что состояние кожи часто отражает внутренние проблемы — например, желчный пузырь может провоцировать высыпания гораздо чаще, чем неправильный крем.

Ответы на популярные вопросы о функциональном питании

Можно ли похудеть, питаясь только протеиновыми батончиками?

Нет, полная замена натуральной еды концентратами нарушит метаболизм и приведет к дефициту клетчатки и микроэлементов.

Почему после ПП-сладостей часто вздувается живот?

Это реакция кишечника на подсластители, такие как изомальтоолигосахарид или эритрит, которые плохо усваиваются организмом.

Чем опасен избыток белка в диете?

Чрезмерное потребление протеина создает высокую нагрузку на выделительную систему, прежде всего на почки.

Как правильно вписать протеиновый йогурт в рацион?

Его следует использовать как разовый перекус, сочетая с овощами или цельнозерновыми продуктами для баланса.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Газ
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Домашние животные
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Евросоюз
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Мягче тапочек, элегантнее лодочек: изящная и удобная модель из прошлого вернулась в гардеробы
Разводы с детьми усложняют: новые правила обещают спасти семьи, но скрывают главный провал
Секреты лесной кулинарии: как превратить обычные дикорастущие травы в деликатес
БАДы наугад — деньги на ветер: список анализов, которые действительно нужно сдать в апреле
Воздушная тревога: система мониторинга Череповца выявила 35 эпизодов загрязнения воздуха за 21 день
Не дожидаясь старости: почему жители Коми массово запрашивают выплаты пенсионных накоплений через фонды
Деньги на ветер или золотая жила: ключевой фактор, который делает квартиру прибыльной
Синоптики прогнозируют потепление до 14 градусов в Москве на этой неделе
Скрытая угроза ПП-рациона: почему протеиновые перекусы перегружают внутренние органы
Экономист Ирина Костина: бизнес конкурирует за сотрудников, провоцируя инфляцию зарплат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.