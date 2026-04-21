Эксперт Юлия Дробышева предупреждает о рисках уколов молодости для здоровья

Самостоятельное введение малоизученных пептидных препаратов несет в себе риск системного иммунного сбоя, способного привести к анафилактическому шоку. Биохимик и молекулярный биолог Юлия Дробышева подчеркивает, что новая мода на "уколы молодости" в обход официальной медицины становится опасным трендом.

Инъекции

Если раньше биохакеры ограничивались витаминными капельницами, то сегодня популярность набирают короткие цепочки аминокислот, которые ошибочно воспринимаются как абсолютно безопасный инструмент для коррекции фигуры и энергии.

Хотя пептиды успешно применяются в традиционной фармакологии и косметологии, бесконтрольное использование продуктов из "серой зоны" интернета лишает пациента защиты. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, организм нередко идентифицирует синтетический белок как агрессивный чужеродный агент, запуская лавинообразную реакцию защиты.

"Поскольку это чужеродный белок, даже если это синтетический аналог, организм воспринимает его как угрозу. На появление в крови чужеродного белка, пептида, иммунная система может запустить иммунный ответ. Может быть как легкая аллергия и вплоть до анафилактического шока. Поэтому журналисты и специалисты не зря бьют тревогу о бесконтрольном применении пептидов инъекционно, тем более капельницы", — подчеркнула Дробышева.

Основная угроза исходит от препаратов без доказанной клинической базы, которые активно рекламируются в сообществах атлетов и сторонников радикального омоложения.

"Инъекционные методики в неумелых руках всегда сопряжены с риском, будь то сомнительные пептиды или даже мезотерапия, проведенная неспециалистом без учета анамнеза", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Специалисты напоминают, что погоня за быстрым результатом часто заставляет людей игнорировать базовые принципы безопасности. Вместо рискованных инъекций эксперты советуют обратить внимание на неинвазивные методы поддержания красоты: например, правильно подобранный уход за бровями или губами поможет достичь эстетического эффекта без вмешательства в биохимию крови.

Попытка сэкономить на профессиональной медицинской консультации, приобретая препараты сомнительного происхождения, может обернуться долгосрочными проблемами со здоровьем, требующими серьезной терапии.

Ответы на популярные вопросы о пептидах

Что такое пептиды и как они работают?

Пептиды — это короткие цепочки из аминокислот, которые служат сигнальными молекулами в организме, регулируя обменные процессы, регенерацию и синтез белков.

Почему инъекции пептидов опаснее, чем их прием в виде таблеток?

При внутривенном или внутримышечном введении вещество попадает в кровоток мгновенно, минуя защитные барьеры ЖКТ, что при наличии примесей или аллергенов вызывает резкий иммунный ответ.

Чем опасна покупка пептидов в интернете?

Такие препараты часто продаются под видом БАДов и не проходят необходимые клинические испытания, поэтому их реальный состав и степень очистки остаются неизвестными.

Какие симптомы указывают на непереносимость препарата?

К тревожным признакам относятся кожная сыпь, отек в месте инъекции, затрудненное дыхание, резкое падение давления или головокружение сразу после процедуры.

