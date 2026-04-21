Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка

Для здоровья важнее не конкретное время засыпания, а достаточная продолжительность сна и стабильный режим: хронический недосып и частая смена графика могут негативно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Кудинов пояснил, что универсального часа для засыпания не существует, поскольку продолжительность сна и распорядок дня у людей могут различаться. При этом ключевым условием он назвал достаточную длительность сна и привычку просыпаться в одно и то же время независимо от рабочих или выходных дней.

"Мы должны спать 6—8 часов, и у каждого этот срок индивидуальный. Просыпаться желательно в одно и то же время вне зависимости от того, нужно идти на работу или нет. Если человек постоянно живет в режиме, при котором ложится, например, в час ночи и встает в 9 утра, это совершенно нормально и на здоровье никак не влияет. Важен не сам час засыпания, а то, чтобы этот режим был постоянным", — подчеркнул он.

Специалист указал, что проблемы начинаются тогда, когда график сна постоянно меняется и человек то поздно ложится, то рано встает, не давая организму адаптироваться к одному ритму. В такой ситуации страдает не только качество сна, но и работа мозга.

"Когда время засыпания постоянно меняется, это уже неблагоприятно для организма. Такой режим со временем может привести к бессоннице, ухудшению качества сна и нарушениям в работе головного мозга. На здоровье влияет не сам по себе поздний отход ко сну, а именно недосып, плохой сон и отсутствие устойчивого режима. Именно это и создает для организма основную нагрузку", — отметил Кудинов.

Сомнолог обратил внимание, что хронический недосып сказывается не только на самочувствии, но и на работе всего организма. При постоянной нехватке сна могут ухудшаться когнитивные функции и снижаться иммунитет. Кроме того, на этом фоне повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и онкологических заболеваний.