Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление

Здоровье

Неврологическая мышечная слабость не проходит после отдыха и может быть симптомом серьезного заболевания, например миастении, тогда как обычная усталость полностью исчезает после восстановления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Уставшая женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая женщина

Суворинова пояснила, что подобные симптомы могут указывать на заболевания с выраженной мышечной слабостью, которые требуют специального обследования. В отличие от обычного переутомления, такие состояния связаны не с усталостью, а с неврологической патологией.

"Если говорить именно о физической мышечной слабости, в качестве примера можно привести миастению. При этом заболевании возникает повышенная утомляемость мышц из-за нарушений в передаче нервно-мышечного сигнала. Такая слабость может нарастать к вечеру и проявляться опущением век, изменением голоса и затруднением при глотании. Человеку становится трудно ходить, он быстро устает и вынужден ложиться, чтобы отдохнуть", — отметила она.

Специалист указала, что главное отличие подобных состояний от обычной усталости заключается в реакции организма на отдых. После переутомления человек, как правило, восстанавливается, тогда как при неврологическом заболевании симптомы сохраняются и не уходят даже после сна или перерыва. Именно поэтому затяжная слабость, которая не проходит со временем, должна становиться поводом для обращения к врачу.

"В таких случаях, скорее, играет роль генетический фактор, о котором человек обычно не знает до появления болезни. Каких-то очевидных внешних причин, которые можно было бы заранее выделить, здесь, как правило, нет, потому что заболевание развивается по своим законам. Поэтому при появлении жалоб не стоит пытаться самостоятельно найти объяснение происходящему. Важно обратиться к врачу, подробно описать новые симптомы и настаивать на полноценном обследовании", — резюмировала Суворинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
