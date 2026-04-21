Замороженный хлеб появится на полках популярного магазина: кому такой продукт лучше не брать

Безопасность замороженных хлебобулочных изделий зависит от их состава: в одних случаях такой продукт может быть вполне допустимым, а в других — не рекомендованным, особенно для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "Магнит" инвестировал 1,1 млрд рублей в запуск производства замороженных хлебобулочных изделий.

Соломатина пояснила, что здесь важно разделять разные виды теста, которые могут использоваться в производстве. Один из вариантов — тесто фило, которое отличается простым составом. В этом случае, как отметила специалист, главное значение имеет уже не само тесто, а то, какая начинка используется в изделии.

"Тесто фило само по себе вполне можно считать хорошим вариантом, потому что в его составе, как правило, только мука, вода, иногда соль и уксус. По сути, это как наш лаваш, только очень тонко раскатанный. Но в таком изделии главное — что будет в начинке. Если это пироги с большим количеством зелени, трав, тыквы, яблок или слив, где самого теста немного, а основной объем составляет именно начинка, то это очень даже неплохо", — отметила она.

Диетолог добавила, что иначе ситуация складывается с замороженным тестом для булок, батонов и багетов. После заморозки оно теряет пышность, поэтому при производстве приходится менять рецептуру и подбирать решения, которые позволяют сохранить привычные свойства готового изделия. Именно из-за этого состав такого продукта может становиться менее желательным для части потребителей.

"При заморозке тесто теряет пышность, потому что останавливается развитие дрожжей, а сама структура меняется из-за кристаллизации воды. Если ничего дополнительно не делать, после выпечки изделие получается плотным. Поэтому в таких случаях меняют технологию, добавляют больше дрожжей или компоненты, которые делают хлеб более пышным. Для людей, склонных к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению, такой вариант уже нельзя назвать полезным", — подчеркнула Соломатина.

Специалист указала, что окончательные выводы о качестве такой продукции можно будет делать только после появления конкретного состава. До этого момента однозначно судить о ее безопасности и пищевой ценности преждевременно. По этой причине ключевым ориентиром в такой ситуации остается состав готового изделия, а не сам способ его производства.