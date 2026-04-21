Лишние часы на работе съедают силы и внимание: дальше начинаются перемены, к которым мало кто готов

Продолжительный рабочий день может приводить не только к переутомлению и выгоранию, но и к бессоннице, снижению концентрации, ухудшению когнитивных функций и потере интереса к жизни вне работы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что две трети россиян работают 12 часов 6 дней в неделю.

Абравитова указала, что при чрезмерной занятости страдает не только продуктивность, но и психическое состояние человека. Постоянная усталость, по ее словам, со временем сказывается на внимании, скорости мышления и способности удерживать концентрацию. Особенно опасным такой режим становится там, где работа связана с высокой ответственностью, рисками и необходимостью быстро принимать решения.

"Если человек постоянно работает в таком режиме, то неизбежно возникает переутомление, а затем и выгорание. В этом состоянии он становится нерезультативным на рабочем месте, потому что коэффициент полезного действия заметно снижается. Начинаются усталость, бессонница, человеку становится труднее соображать и концентрироваться. А если работа связана с рисками или высокой ответственностью, такой человеческий фактор может привести к очень серьезным последствиям", — подчеркнула она.

Психолог добавила, что последствия затрагивают и жизнь вне работы. При длительном напряжении у человека снижается интерес не только к профессиональным обязанностям, но и к привычным занятиям, отдыху и личному общению. В таких условиях становится меньше времени на восстановление, спорт, чтение и просто на возможность побыть наедине с собой, без чего заметно ухудшается общее качество жизни.

"При длительной работе в таком режиме без дополнительных перерывов и возможности переключаться хронический стресс становится практически неизбежным. Это отражается не только на работе, но и на жизни вне нее, потому что свободного времени становится меньше и начинает страдать личная жизнь. Человеку необходимо время на отдых, переключение и собственные интересы. Поэтому такой график должен предусматривать дополнительные паузы и смену видов деятельности", — сказала Абравитова.

Специалист отметила, что восьмичасовой рабочий день, считающийся классическим, изначально рассчитан с учетом перерывов и возможности переключать внимание в течение дня. Она подчеркнула, что такой формат уже воспринимается как предельная рабочая нагрузка. Все, что выходит за эти рамки, сокращает время, необходимое человеку для отдыха и восстановления.

"Восьмичасовой рабочий день не случайно стал классическим форматом, потому что он давно просчитан и медиками, и психологами. В таком графике предусмотрены и перерывы, и переключение внимания, а это принципиально важно для состояния человека. Мне кажется, восемь часов — это предел времени, которое человек должен проводить на работе. Все остальное должно оставаться на отдых, потому что работа — это важная часть жизни, но далеко не вся жизнь", — заключила психолог.