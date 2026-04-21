Бар в офисе стал мечтой для части россиян: последствия могут выйти далеко за рамки алкоголизма

Появление баров в офисах может привести к росту потребления алкоголя среди сотрудников, поскольку спиртное станет доступнее, а действующие ограничения на его употребление фактически ослабнут, что повысит риски заболеваемости, связанные как с зависимостью, так и с общим состоянием здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с бокалом вина

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на исследование компании PIONEER сообщила, что четверть россиян хотели бы иметь бар в своем бизнес-центре. Респонденты готовы использовать его как зону развлечений и снятия стресса, а также как площадку для бизнес-встреч или тимбилдинга.

Бурцев отметил, что государственная политика в отношении алкоголя всегда строится на ограничениях и контроле. Такие меры вводятся не случайно, а направлены на снижение потребления и профилактику связанных с этим проблем. В разных странах применяются схожие подходы, включая ограничения по времени и месту продажи.

"Политика по употреблению алкоголя должна быть четко регламентирована, потому что это одна из составляющих профилактики. Во многих странах, например в Скандинавии, при росте потребления вводили ограничения — алкоголь продавали только в определенное время и в ограниченном числе магазинов. Это были вынужденные меры, направленные на снижение потребления. У нас также действуют ограничения по времени продажи и запреты на наливайки, и это тоже меры сдерживания", — объяснил Бурцев.

Он указал, что ослабление таких ограничений, в том числе за счет появления баров в рабочих пространствах, может быстро изменить поведение людей. Доступность алкоголя в привычной среде снижает барьеры для его употребления. В итоге последствия затрагивают не только отдельные группы, но и общество в целом.

"Если не контролировать такие меры и идти навстречу, например, желанию офисных работников иметь бары, это довольно быстро приведет к увеличению потребления алкоголя. А рост потребления — это рост заболеваемости. Причем не только наркологической, но и соматической. Поэтому такие решения нельзя считать правильными, потому что они идут вразрез с антиалкогольной политикой", — подчеркнул специалист.

Бурцев добавил, что сегодня любое количество алкоголя рассматривается как вредное для организма. Речь идет не только о риске зависимости, но и о влиянии на общее состояние здоровья. Даже небольшие дозы, по его словам, могут приводить к негативным последствиям.