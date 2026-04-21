Секрет стабильного тонометра: простые причины, из-за которых терапия гипертонии не дает эффекта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Ситуации, когда медикаментозная терапия артериальной гипертензии не дает ожидаемого результата, зачастую связаны не с биологической устойчивостью организма к препаратам, а с банальным несоблюдением режима лечения. Как сообщает Александра Конради из НМИЦ им. Алмазова подчеркивает, что глубокая приверженность терапии является ключом к контролю показателей давления. Игнорирование рекомендаций врача или хаотичный прием медикаментов сводят на нет усилия кардиологов.

Тонометр
Фото: unsplash.com by Mockup Graphics is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тонометр

Когда пациент принимает три вида лекарств, включая диуретики, но тонометр упорно не показывает заветные цифры 140/90 или целевые 130/80, медики говорят о резистентности. По словам эксперта, истинная устойчивость к лечению встречается лишь в 5% клинических случаев. Чаще же проблема скрывается в элементарных ошибках: пациенты пропускают приемы таблеток или нарушают графики использования средств, что делает сердечно-сосудистые патологии опасными и неуправляемыми.

Технические погрешности в измерении также играют свою роль в искажении клинической картины. Например, использование узкой манжеты на крупном предплечье дает ложные показатели, вводя врача в заблуждение относительно реального состояния сосудов. Александра Конради поясняет: даже при идеальном приеме препаратов сохранение прежнего образа жизни без коррекции питания и активности препятствует стабилизации здоровья, что классифицируется как низкая приверженность лечению — сообщает Газета.Ru.

"Психологический настрой пациента играет фундаментальную роль. Часто отказ от следования графику приема лекарств продиктован подсознательным страхом перед хронической зависимостью от таблеток, однако именно дисциплина помогает избежать фатальных состояний", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о гипертензии

Что считается резистентной гипертонией?

Это состояние, при котором артериальное давление не снижается до целевых уровней, несмотря на одновременный прием трех и более антигипертензивных препаратов, включая диуретики.

Почему важно правильно подбирать размер манжеты?

Несоответствие манжеты объему руки приводит к ошибке при измерении: слишком узкая манжета может искусственно завышать показатели, что ведет к неверной тактике терапии.

Всегда ли неэффективность лекарств связана с резистентностью?

Нет, истинная резистентность встречается редко. В большинстве случаев отсутствие результата вызвано нарушением схемы приема таблеток или пренебрежением коррекцией образа жизни.

До каких показателей нужно снижать давление?

Оптимальными значениями для большинства пациентов считается уровень ниже 140/90 мм рт. ст., а при хорошей переносимости — 130/80 мм рт. ст.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.