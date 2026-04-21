Гастроэнтеролог Наталья Слюняева перечислила пять продуктов, вредящих здоровью

Человеческий организм нуждается в качественном топливе, однако многие привычные продукты действуют как "тихие убийцы", постепенно подрывая внутренние резервы. Гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупреждает, что скрытая опасность кроется в рационе, который мы формируем ежедневно. Игнорирование состава еды со временем приводит к патологическим состояниям, которых можно было бы избежать при более осознанном подходе к питанию.

Чрезмерное увлечение сладостями провоцирует постоянные всплески инсулина, ведет к хроническим воспалительным процессам и повышает риск ожирения печени. Поскольку раковые клетки активно питаются глюкозой, эксперт советует минимизировать добавленный сахар до 30 граммов в сутки, а для нейтрализации удара сочетать десерты с белками, которые замедляют усвоение сахаров. Также осторожности требуют переработанные мясные изделия: сосиски и ветчина изобилуют нитритами, способными повреждать кишечный эпителий и повышать вероятность колоректального рака. Включая в меню клетчатку из овощей и отрубей, можно частично нивелировать вред, однако лучше ограничить это мясо до безопасной порции в 50 граммов пару раз в неделю — сообщает aif.ru.

Трансжиры, скрывающиеся в маргарине и покупной выпечке, разрушительно влияют на сосудистую систему, провоцируя развитие атеросклероза. Пакетированные соки опасны обилием жидкой фруктозы, вызывающей жировой гепатоз, поэтому их рекомендуют разбавлять водой или употреблять с добавлением семян чиа, замедляющих скачки сахара. Алкоголь не имеет безопасных доз, но при его употреблении важно помнить о поддержке организма — жирная рыба с омега-3 помогает защищать мембраны клеток от системного воспаления и других разрушительных последствий.

"Питание напрямую влияет на поведенческие реакции и уровень стресса у животных, и в этом плане человеческие пищевые привычки имеют схожую биологическую природу, когда систематическое поступление "неправильной" пищи меняет метаболический фон организма", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Какая норма сахара считается безопасной?

Врачи рекомендуют употреблять не более 25-30 граммов сахара в день, учитывая скрытые источники.

Почему соки из пакетов вреднее цельных фруктов?

В соках отсутствует клетчатка, поэтому фруктоза усваивается мгновенно, что перегружает печень.

Как защитить сосуды от трансжиров?

Лучший способ — полностью исключить промышленную выпечку, также полезно употреблять авокадо с его антиоксидантами.

Есть ли польза от "антидотов" при поедании вредной пищи?

Продукты-нейтрализаторы, такие как клетчатка или омега-3, помогают лишь снизить урон, но не делают вредную пищу полезной.

