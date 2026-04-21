Бочка для полива подставляет дачников: комары несут не только зуд, но и опасные сюрпризы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Обычные садовые емкости для полива могут стать инкубатором для кровососущих насекомых, способных передавать опасные инфекции. Биолог Михаил Гордеев предупредил, что стоячая вода в дачных бочках привлекает комаров различных видов, включая городские популяции, которые наиболее активно размножаются в искусственных резервуарах. Несмотря на то что в центральных регионах России массовые эпидемии экзотических болезней не зафиксированы, риски для здоровья остаются вполне реальными.

Укус комара
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Укус комара

Одной из наиболее неприятных угроз является дирофиляриоз — заболевание, вызываемое паразитическими червями, личинки которых попадают в кровоток при укусе насекомого. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на профессора Гордеева, очаги этой патологии выявлены даже в Подмосковье. Паразиты имеют свойство локализоваться в подкожной клетчатке или области глаз, создавая эффект шевеления и требуя оперативного вмешательства хирургов.

Особую тревогу ученых вызывает лихорадка Западного Нила, переносчиком которой также выступают комары. Это вирусное заболевание сопровождается высокой температурой, поражением нервной системы и кожной сыпью, при этом природные очаги инфекции стабильно фиксируются в Астраханской и Волгоградской областях. Для защиты участков эксперт рекомендует использовать ларвицидные бактериальные препараты для обработки воды или просто плотно накрывать бочки пленкой. Важно помнить, что своевременная профилактика помогает избежать серьезных осложнений, так как любые затяжные недомогания требуют внимания специалистов, особенно если наблюдаются скрытые симптомы серьезных патологий.

"Риск инфицирования через укус комара часто недооценивается дачниками, хотя аллергические реакции и риск внесения вторичной инфекции при расчесах — это лишь верхушка айсберга. Помимо дирофиляриоза, застойная вода может стать источником и других бактериальных угроз, поэтому гигиена садового инвентаря так же важна, как и чистота продуктов, чтобы не спровоцировать пищевое отравление или инвазию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о размножении комаров на даче

Почему комары выбирают именно бочки для размножения?

Стоячая вода в закрытых от ветра емкостях является идеальной средой для откладывания яиц, так как личинкам необходим покой и отсутствие естественных врагов, обитающих в проточных водоемах.

Безопасны ли препараты для уничтожения личинок для полива растений?

Специализированные ларвициды на бактериальной основе считаются безвредными для флоры, домашних животных и человека, так как действуют избирательно только на кишечник насекомых.

Как часто нужно менять воду в емкостях, чтобы комары не успели вывестись?

Полное обновление воды и механическая очистка стенок бочки должны проводиться не реже одного раза в неделю, чтобы прервать цикл развития личинок.

Могут ли комары из бочек заразить домашних питомцев?

Да, дирофиляриоз крайне опасен для собак и кошек, так как у животных паразиты часто локализуются в сердце и сосудах, что приводит к тяжелым последствиям без лечения.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.