Онколог Дмитрий Пензов рассказал о скрытых симптомах рака и необходимости консультации

Многие онкологические заболевания на ранних этапах развиваются латентно, маскируясь под привычное недомогание или последствия стресса. Онколог Дмитрий Пензов предупредил, что любые патологические симптомы, сохраняющиеся дольше двух недель, требуют обязательной консультации со специалистом для исключения злокачественных процессов.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Особое коварство рака заключается в его способности имитировать простудные или возрастные изменения организма, что часто вводит пациентов в заблуждение. Одним из наиболее распространенных признаков, который часто игнорируют, является затяжной кашель, усиливающийся в ночные часы. Подобное состояние может ошибочно приниматься за остаточные явления ОРВИ, однако оно нередко сопровождает рак легкого, особенно если в мокроте появляются следы крови.

Параллельно стоит обращать внимание на работу ЖКТ: чередование запоров и диареи, а также чувство неполного опорожнения могут сигнализировать об опухоли в толстом кишечнике. Как сообщает Газета.Ru, подобные проявления часто путают с обычным расстройством пищеварения или геморроем.

Трансформации кожных покровов и изменения в области молочных желез также входят в категорию высокого риска. Появление неоднородных уплотнений, выделений из сосков или эффекта "апельсиновой корки" на коже груди требует немедленного обследования.

Особую бдительность стоит проявлять в отношении родинок: асимметрия, изменение цвета или быстрый рост могут быть признаками меланомы — наиболее агрессивной формы рака, против которой сейчас разрабатывается персонализированная вакцина в России. Не менее опасны и системные сбои, такие как охриплость голоса без признаков простуды, затрудненное глотание или появление крови при мочеиспускании.

"Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания. Кроме того, своевременное обращение позволяет выявить рак на ранней стадии, что значительно повышает эффективность лечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Важным фактором профилактики остается контроль качества окружающей среды, включая химический состав потребляемых ресурсов, так как накопление вредных веществ в организме повышает риски развития онкологии.

Пензов добавил, что у женщин тревожным сигналом являются межменструальные кровотечения, указывающие на возможный рак тела матки, а у мужчин — уплотнения в мошонке.

Своевременная цифровая дерматоскопия и регулярные чекапы позволяют диагностировать болезнь до перехода в критические стадии, когда терапия становится наиболее сложной.

Ответы на популярные вопросы о симптомах рака

Может ли рак протекать совсем без боли?

Да, на ранних стадиях онкологические новообразования редко вызывают болевой синдром. Нервные окончания вовлекаются в процесс только при значительном росте опухоли или сдавливании соседних органов.

Как отличить "онкологический" кашель от обычного?

Кашель при раке легкого часто не поддается лечению стандартными препаратами, длится более трех недель и может сопровождаться одышкой даже в покое или появлением прожилок крови в отделяемом.

Какие изменения родинки считаются самыми опасными?

Наиболее критичными признаками являются резкое потемнение или неравномерность окраски, размытие границ, появление зуда, кровоточивости или увеличение диаметра родинки более чем на 6 миллиметров.

Почему важно обращать внимание на изменение голоса?

Стойкая охриплость или осиплость при отсутствии воспаления в горле может указывать на новообразование в гортани, которое мешает правильному смыканию голосовых связок.

