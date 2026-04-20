Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Илья Барсуков объяснил, как аутоиммунный тиреоидит приводит к гипотиреозу

Здоровье

Гипотиреоз представляет собой стойкий дефицит гормонов щитовидной железы, который провоцирует системное замедление метаболизма и негативно сказывается на работе всех внутренних органов. Патология часто сопровождается выраженной апатией, отечностью тканей, брадикардией, а также существенным ухудшением состояния кожных покровов и волосяных луковиц.

Щитовидная железа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Кандидат медицинских наук Илья Барсуков в интервью сетевому изданию MoneyTimes пояснил, что триггером заболевания обычно становится повреждение тканей самой железы, из-за чего она теряет способность вырабатывать необходимый объем биологически активных веществ.

Основным фактором развития болезни эксперт назвал аутоиммунный тиреоидит — процесс, при котором защитные системы организма ошибочно атакуют клетки эндокринного органа. Подобное хроническое воспаление ведет к постепенной деградации функций железы, хотя встречаются и другие клинические сценарии, включая острые формы тиреоидита или последствия хирургического лечения.

Нередко дефицит гормонов возникает как осложнение после удаления органа по причине онкологических заболеваний, наличия крупных узловых образований или токсического зоба. При этом сбой в одном органе бьет по памяти и реакции, значительно снижая когнитивный потенциал пациента.

Специфика гипотиреоза заключается в том, что на ранних стадиях его проявления крайне размыты и могут маскироваться под обычное переутомление. Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Илью Барсукова, запущенные случаи характеризуются явной заторможенностью и дерматологическими проблемами.

"Самая частая причина гипотиреоза — это аутоиммунный тиреоидит, когда собственные антитела начинают атаковать клетки щитовидной железы. На этом фоне развивается вялотекущее аутоиммунное воспаление, и функция железы постепенно снижается", — отмечает Барсуков.

Для верификации диагноза специалисты используют комплекс лабораторных тестов на антитела и уровень ТТГ, а также ультразвуковое исследование, после чего назначается пожизненная заместительная терапия.

"Действительно, при дефиците гормонов щитовидной железы страдает питание всех периферических тканей, включая эпидермис. Зачастую пациенты годами пытаются лечить сухость кожи у косметологов, не подозревая, что кожа в аварийном режиме лишь сигнализирует о глубоком эндокринном дисбалансе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о гипотиреозе

Можно ли вылечить гипотиреоз полностью?

В большинстве случаев это хроническое состояние, требующее постоянного приема гормонов для поддержания корректного обмена веществ, однако временные формы болезни могут проходить после устранения причины воспаления.

Как болезнь влияет на внешний вид?

Характерными признаками являются одутловатость лица, «сухие локти», выпадение волос на внешних кончиках бровей и ломкость ногтей из-за замедленного кровотока и регенерации.

Какие анализы нужно сдать в первую очередь?

Базовым исследованием считается тест на тиреотропный гормон (ТТГ), который первым реагирует на малейшие сбои в работе щитовидной железы.

Связана ли патология с набором веса?

Да, из-за замедления метаболизма жиры и углеводы расщепляются медленнее, а ткани задерживают воду, что приводит к появлению лишних килограммов даже при умеренном питании.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.