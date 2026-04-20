В столичных клиниках начали предлагать пивные ингаляции без научных доказательств эффективности

В столичных клиниках появилась неординарная процедура оздоровления дыхательных путей с помощью паров хмельного напитка, однако профессиональное медицинское сообщество настроено скептически.

Авторы методики уверяют, что при нагревании пива выделяются эфирные масла и соединения, способные облегчить состояние при респираторных недугах. Тем не менее, подобные манипуляции не имеют под собой доказательной базы и могут не только оказаться бесполезными, но и спровоцировать повреждение слизистой оболочки носоглотки из-за агрессивных спиртовых испарений.

Психиатр-нарколог Александр Панов в интервью порталу NewsInfo.Ru подчеркнул, что в официальной медицине для ингаляционной терапии применяются исключительно сертифицированные фармацевтические растворы.

Специалист предостерег от замены аптечных препаратов алкогольными суррогатами, так как горячие пары этанола способны вызвать избыточное раздражение тканей вместо ожидаемого согревающего эффекта. Несмотря на сомнительную пользу, процедура вряд ли лишит пациента возможности управлять автомобилем, хотя характерный запах может вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД.

С точки зрения доказательной медицины пивные ингаляции не относятся к стандартным медицинским процедурам. Для ингаляций обычно применяются специализированные растворы, предназначенные именно для такого использования.

"Пары пива и алкоголя не являются признанным методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Более того, в ряде случаев они могут вызвать раздражение слизистой. Поэтому при лечении лучше использовать проверенные препараты, которые входят в доказательные базы и рекомендуются ЛОР-врачами и терапевтами", — подчеркнул Панов.

"Попытки лечить простуду сомнительными народными методами часто маскируют серьезные патологии и мешают вовремя распознать, когда затяжной кашель требует квалифицированной помощи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о пивных ингаляциях

Помогают ли пары пива при насморке?

Научных подтверждений эффективности этого метода не существует, а спиртовые пары могут пересушить слизистую, усугубив воспаление.

Можно ли садиться за руль после такой процедуры?

По мнению экспертов, концентрация алкоголя в крови вряд ли достигнет значимых отметок, так как спирт не попадает в ЖКТ, но запах изо рта может сохраняться около часа.

Чем опасны ингаляции с алкоголем?

Главный риск заключается в термическом или химическом ожоге дыхательных путей, а также в возможной аллергической реакции на компоненты хмеля.

Существует ли альтернатива в классической медицине?

Для терапии используются небулайзеры со специальными физрастворами или лекарствами, которые подбирает врач после постановки диагноза.

