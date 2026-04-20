Ипотека ускользнёт даже с высокой зарплатой: эти ошибки приводят к серии отказов
Уязвимые точки Украины найдены, но не уничтожены: что удерживает Россию от жёсткого шага
Неделя на пороховой бочке: стихия испытывает северо-восток Японии на прочность
Энергетический джекпот: колоссальный пласт вскрыт в Индонезии, дешевого газа хватит всем
Американец купил Rivian R1T и оказался в долговой яме: $14 тысяч за небольшую вмятину
Оплата горящего тура может закончиться потерей денег: путешественникам назвали самые опасные ошибки
Бюрократический тупик: идеи по защите инфраструктуры Туапсе остались на бумаге
Морская лотерея: блокировка Ормузского пролива поставила под удар энергетику Европы
В Воронежской области создадут 150 рабочих мест на новом агропромышленном объекте

Сердце может страдать молча: ишемическая болезнь не всегда выдает себя сразу

Здоровье

Ишемическая болезнь сердца в ряде случаев может протекать бессимптомно, однако такие случаи встречаются нечасто, а в группе риска находятся люди с нездоровым образом жизни, наследственной предрасположенностью и высоким холестерином. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Основным проявлением ишемической болезни сердца остается болевой синдром. При этом специалист отметил, что в отдельных случаях заболевание может развиваться и без выраженных симптомов. По его словам, такие ситуации связаны с индивидуальными особенностями организма и встречаются сравнительно редко.

"Боль при ишемической болезни сердца возникает не всегда, хотя сама ишемия при этом может быть. Речь идет о недостаточности кровоснабжения миокарда, но ее проявления зависят от индивидуальных особенностей организма. Поэтому бессимптомное течение иногда встречается, однако это нечастое явление. Главным симптомом все же остается именно болевой синдром", — отметил Конев.

Врач  указал, что вероятность развития ишемической болезни сердца повышается при сочетании сразу нескольких факторов. На состояние сердечно-сосудистой системы, по его словам, влияет не только образ жизни, но и наследственная предрасположенность.

"В группе риска по ишемической болезни сердца сегодня находится очень много людей, потому что значительная часть ведет нездоровый образ жизни. Имеет значение и наследственный фактор: если у родственников причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания, вероятность таких изменений возрастает. Отдельно нужно учитывать высокий холестерин, который тоже относится к важным факторам риска", — предупредил Конев.

Кардиолог добавил, что без симптомов слишком часто проходить обследования не стоит. Сначала, по его словам, нужно вместе с врачом оценить факторы риска и только потом решать, нужен ли человеку более регулярный контроль. При отсутствии показаний лишние обследования могут не принести пользы и только усилить тревогу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Последние материалы
Гиганты немецкого автопрома де-факто проигрывают Китаю
Энергетический джекпот: колоссальный пласт вскрыт в Индонезии, дешевого газа хватит всем
Магия творожного облака: пошаговый мастер-класс по сборке домашнего ягодного шедевра
Психология имен: как табличка на фуре влияет на безопасность дорожного движения
Пожилую мать спасли ложью — правда может убить: вот что происходит на самом деле
Американец купил Rivian R1T и оказался в долговой яме: $14 тысяч за небольшую вмятину
Человек стремится в космос — но главный ответ оказался совсем рядом
Фиаско Трампа: дипломаты Европы в ужасе от дилетантства США на переговорах с Ираном
Оплата горящего тура может закончиться потерей денег: путешественникам назвали самые опасные ошибки
Невидимый враг электроники: мифы о мощных зарядных устройствах и опасность кабелей
