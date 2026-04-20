Сердце может страдать молча: ишемическая болезнь не всегда выдает себя сразу

Ишемическая болезнь сердца в ряде случаев может протекать бессимптомно, однако такие случаи встречаются нечасто, а в группе риска находятся люди с нездоровым образом жизни, наследственной предрасположенностью и высоким холестерином. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Основным проявлением ишемической болезни сердца остается болевой синдром. При этом специалист отметил, что в отдельных случаях заболевание может развиваться и без выраженных симптомов. По его словам, такие ситуации связаны с индивидуальными особенностями организма и встречаются сравнительно редко.

"Боль при ишемической болезни сердца возникает не всегда, хотя сама ишемия при этом может быть. Речь идет о недостаточности кровоснабжения миокарда, но ее проявления зависят от индивидуальных особенностей организма. Поэтому бессимптомное течение иногда встречается, однако это нечастое явление. Главным симптомом все же остается именно болевой синдром", — отметил Конев.

Врач указал, что вероятность развития ишемической болезни сердца повышается при сочетании сразу нескольких факторов. На состояние сердечно-сосудистой системы, по его словам, влияет не только образ жизни, но и наследственная предрасположенность.

"В группе риска по ишемической болезни сердца сегодня находится очень много людей, потому что значительная часть ведет нездоровый образ жизни. Имеет значение и наследственный фактор: если у родственников причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания, вероятность таких изменений возрастает. Отдельно нужно учитывать высокий холестерин, который тоже относится к важным факторам риска", — предупредил Конев.

Кардиолог добавил, что без симптомов слишком часто проходить обследования не стоит. Сначала, по его словам, нужно вместе с врачом оценить факторы риска и только потом решать, нужен ли человеку более регулярный контроль. При отсутствии показаний лишние обследования могут не принести пользы и только усилить тревогу.