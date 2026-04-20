Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций

Здоровье

Сезонные вспышки кишечных инфекций в детских садах и школах представляют собой закономерный биологический процесс, не являющийся критическим поводом для паники. Кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков разъяснил, что подобные инциденты фиксируются ежегодно.

Фото: Openverse by cafemama, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Дошкольники

Основным фактором распространения патогенов выступает их исключительная жизнеспособность в окружающей среде и климатические изменения, происходящие на стыке сезонов.

Специалист подчеркнул, что вирусы обладают колоссальной резистентностью и сохраняют активность в течение многих месяцев. Период активного таяния снега после зимы становится катализатором для их "пробуждения" и массового инфицирования в закрытых коллективах.

Как сообщает сайт NewsInfo.Ru, помимо детских учреждений, зоны риска включают школы и дома престарелых, где высокая плотность контактов способствует быстрой передаче возбудителя. Опасность представляют также природные источники, так как употребление родниковой воды без термической обработки весной часто ведет к заражению.

Согласно анализу Тимакова, весенне-летние подъемы заболеваемости являются стандартной медицинской практикой. Однако эксперт акцентировал внимание на том, что вирусные формы обычно переносятся легче, в то время как бактериальные поражения требуют более пристального контроля из-за риска тяжелого течения.

Наряду с кишечными патогенами, весна активизирует и другие угрозы, например, паразитарные, поэтому важно знать, как вытащить клеща правильно, не спровоцировав осложнений.

"Вирусные кишечные инфекции повсеместно не только в детских садах, они в школах, в закрытых коллективах, кстати, и в домах престарелых. Устойчивость вирусов настолько высока, что они могут месяцами находиться в состоянии, которое нас может заразить. Закончилась зима, все растаяло, вирусы активируются", — отметил Тимаков.

"Соблюдение правил личной гигиены остается базовым барьером на пути инфекции, особенно в период межсезонья, когда иммунитет естественным образом ослаблен", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о кишечных инфекциях

Почему вспышки происходят именно весной?

Это связано с таянием снега и высвобождением вирусов, которые сохранялись в замороженном состоянии, а также с изменением влажности и температуры воздуха, благоприятных для патогенов.

Кто больше всего подвержен риску заражения?

Наиболее уязвимы дети в организованных коллективах (сады, школы) и пожилые люди, что обусловлено особенностями иммунного ответа и тесными социальными контактами.

В чем отличие вирусной инфекции от бактериальной?

Вирусные инфекции чаще имеют сезонный характер и проходят быстрее, в то время как бактериальные могут вызывать более серьезную интоксикацию и требуют специфической терапии.

Как защитить ребенка в детском саду?

Основными мерами являются тщательное мытье рук, использование индивидуальных предметов гигиены и временная изоляция детей при появлении первых симптомов недомогания.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
