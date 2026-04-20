Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы

Медицинские факторы и эндокринные нарушения часто становятся фоном для жизненных перемен, однако их роль в разрушении семейных союзов не стоит преувеличивать. Врач-эндокринолог Наталья Балашова, представляющая МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, критически относится к идее поиска биологических причин в сугубо социальных конфликтах.

Расставание

Специалист утверждает, что даже выраженные физиологические изменения организма не являются автоматическим триггером для принятия решения о расторжении брака.

Ранее в информационном поле обсуждалась теория о том, что скрытые патологии могут подталкивать людей к разрыву отношений, подменяя собой психологическую несовместимость.

экспертное сообщество призывает разделять биохимические процессы и морально-этические установки. Например, гормональный дисбаланс часто провоцирует хроническую усталость, но трансформация самочувствия не должна становиться оправданием для деструкции институтов общества.

Особое внимание уделяется пролактину, избыток которого влияет на метаболизм и репродуктивную систему, но редко достигает уровня межличностной катастрофы. Балашова подчеркнула, что концентрация этого гормона может меняться из-за стресса или дисфункции щитовидной железы, что требует медицинской коррекции, а не перемен в личной жизни.

"Пролактин — это гормон, который регулирует синтез белка, обмен воды электролитов, готовит молочную железу к лактации. При избытке пролактина иногда мы видим гормональные сбои. Но чтобы до разводов доходило, не знаю", — отметила Балашова.

По словам специалиста, некорректно связывать биологическую регуляцию и социальную жизнь, смешивая гормоны и ценностные ориентиры в одно целое.

"Гормональный фон действительно определяет наш эмоциональный порог, однако списывать семейный кризис исключительно на эндокринологию — это попытка уйти от ответственности. Важно помнить, что сбой в системе организма может сделать человека более раздражительным, но выбор модели поведения всегда остается за личностью", — рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Наталья Балашова также добавила, что не надо мешать в одно социальные институты и гормональную регуляцию.

"Это немножко разные плоскости. Подтянуть можно чего угодно к чему угодно. Есть биологическая жизнь, есть социальная жизнь, есть определенные моральные скрепы общества, но не надо мешать все в одну кучу", — отметила Балашова.

Стоит учитывать, что часто за физическим недомоганием скрывается обычный метаболический сбой, требующий лишь изменения диеты и образа жизни.

Ответы на популярные вопросы о гормонах и отношениях

Может ли высокий пролактин разрушить брак?

Сам по себе гормональный фон не является причиной развода, хотя он может влиять на либидо и общее психоэмоциональное состояние человека.

Какие симптомы указывают на избыток пролактина?

Обычно это нарушения цикла у женщин, проблемы с лактацией, а также немотивированная отечность и изменения в обмене веществ.

Влияет ли щитовидная железа на характер?

Да, патологии щитовидки могут вызывать агрессию или депрессию, что косвенно затрудняет общение с близкими людьми.

Нужно ли паре идти к эндокринологу при частых ссорах?

Если конфликты сопровождаются резким изменением веса или постоянной вялостью партнера, медицинское обследование поможет исключить скрытые болезни.

