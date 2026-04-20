В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева откроют детский культурный центр
Эксперт Андрей Зберовский проинформировал, как избежать мошенничества при онлайн-знакомствах
Инфляция не сдается: какое решение по ключевой ставке примет Центробанк в апреле
Железная дисциплина: почему уровень просрочек по кредитам в Якутии остаётся минимальным
Лишение прав за неправильные фары: эксперты раскрывают скрытые опасности замен
В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе

Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы

Здоровье

Медицинские факторы и эндокринные нарушения часто становятся фоном для жизненных перемен, однако их роль в разрушении семейных союзов не стоит преувеличивать. Врач-эндокринолог Наталья Балашова, представляющая МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, критически относится к идее поиска биологических причин в сугубо социальных конфликтах.

Расставание
Фото: Pravda by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Специалист утверждает, что даже выраженные физиологические изменения организма не являются автоматическим триггером для принятия решения о расторжении брака.

Ранее в информационном поле обсуждалась теория о том, что скрытые патологии могут подталкивать людей к разрыву отношений, подменяя собой психологическую несовместимость.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, экспертное сообщество призывает разделять биохимические процессы и морально-этические установки. Например, гормональный дисбаланс часто провоцирует хроническую усталость, но трансформация самочувствия не должна становиться оправданием для деструкции институтов общества.

Особое внимание уделяется пролактину, избыток которого влияет на метаболизм и репродуктивную систему, но редко достигает уровня межличностной катастрофы. Балашова подчеркнула, что концентрация этого гормона может меняться из-за стресса или дисфункции щитовидной железы, что требует медицинской коррекции, а не перемен в личной жизни.

"Пролактин — это гормон, который регулирует синтез белка, обмен воды электролитов, готовит молочную железу к лактации. При избытке пролактина иногда мы видим гормональные сбои. Но чтобы до разводов доходило, не знаю", — отметила Балашова.

По словам специалиста, некорректно связывать биологическую регуляцию и социальную жизнь, смешивая гормоны и ценностные ориентиры в одно целое.

"Гормональный фон действительно определяет наш эмоциональный порог, однако списывать семейный кризис исключительно на эндокринологию — это попытка уйти от ответственности. Важно помнить, что сбой в системе организма может сделать человека более раздражительным, но выбор модели поведения всегда остается за личностью", — рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Наталья Балашова также добавила, что не надо мешать в одно социальные институты и гормональную регуляцию.

"Это немножко разные плоскости. Подтянуть можно чего угодно к чему угодно. Есть биологическая жизнь, есть социальная жизнь, есть определенные моральные скрепы общества, но не надо мешать все в одну кучу", — отметила Балашова.

Стоит учитывать, что часто за физическим недомоганием скрывается обычный метаболический сбой, требующий лишь изменения диеты и образа жизни.

Ответы на популярные вопросы о гормонах и отношениях

Может ли высокий пролактин разрушить брак?

Сам по себе гормональный фон не является причиной развода, хотя он может влиять на либидо и общее психоэмоциональное состояние человека.

Какие симптомы указывают на избыток пролактина?

Обычно это нарушения цикла у женщин, проблемы с лактацией, а также немотивированная отечность и изменения в обмене веществ.

Влияет ли щитовидная железа на характер?

Да, патологии щитовидки могут вызывать агрессию или депрессию, что косвенно затрудняет общение с близкими людьми.

Нужно ли паре идти к эндокринологу при частых ссорах?

Если конфликты сопровождаются резким изменением веса или постоянной вялостью партнера, медицинское обследование поможет исключить скрытые болезни.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Сахарный капкан за рулем: как привычка к безалкогольному пиву подводит водителей в пути
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало
Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
