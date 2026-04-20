Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту

Беспричинная вспыльчивость и постоянное недовольство окружающими могут быть предвестниками серьезных сбоев в работе психики. Психотерапевт Владимир Файнзильберг предупреждает, что такая эмоциональная нестабильность часто указывает на истощение нервных ресурсов. Если привычные вещи начинают вызывать неадекватную реакцию, это может свидетельствовать о начале глубоких внутренних деформаций, ведущих к затяжной апатии.

Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раздраженный молодой человек

Специалист подчеркивает, что неврастения и повышенная нервозность нередко становятся переходным этапом на пути к депрессии, когда в нервной системе запускаются труднообратимые процессы. Особого внимания требует состояние, при котором упадок сил и нежелание действовать сохраняются более четырнадцати дней без видимых внешних поводов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, в подобных случаях попытки "взять себя в руки" бесполезны, так как игнорирование симптомов мешает своевременному выявлению клинических расстройств.

Иногда раздражение провоцируют физическое переутомление или негативный жизненный опыт, требующие качественной гигиены отдыха и смены обстановки.

"Неврастения, слабость нервной системы, появляется повышенная раздражительность, нервозность, реакция на внешний раздражитель становится неадекватной. Это говорит о том, что происходят необратимые процессы в нервной системе. Путь до депрессии", — отметил Владимир Файнзильберг.

Чтобы снизить уровень кортизола и укрепить иммунитет естественным путем, важно вовремя распознать сигналы организма.

"Раздражительность часто выступает как защитный экран, за которым скрывается эмоциональный дефицит или страх. Важно не подавлять эти импульсы, а разбираться в их истинном источнике вместе с профессионалом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о причинах раздражительности

Почему я злюсь без повода?

Это может быть признаком неврастении или истощения нервной системы, когда мозг перестает адекватно обрабатывать внешние стимулы из-за нехватки внутренних ресурсов.

Сколько может длиться плохое настроение до обращения к врачу?

Если состояние апатии, подавленности и беспричинного гнева продолжается более двух недель, необходимо проконсультироваться с психотерапевтом.

Поможет ли отпуск при постоянной агрессии?

Смена обстановки эффективна, если причиной стала физическая или моральная усталость, однако при клинической депрессии одного отдыха будет недостаточно.

Можно ли справиться с раздражением самостоятельно?

Волевые усилия не устраняют биохимические изменения в нервной системе, поэтому при стойких нарушениях требуется профессиональная диагностика, а не самолечение.

Читайте также