Беспричинная вспыльчивость и постоянное недовольство окружающими могут быть предвестниками серьезных сбоев в работе психики. Психотерапевт Владимир Файнзильберг предупреждает, что такая эмоциональная нестабильность часто указывает на истощение нервных ресурсов. Если привычные вещи начинают вызывать неадекватную реакцию, это может свидетельствовать о начале глубоких внутренних деформаций, ведущих к затяжной апатии.
Специалист подчеркивает, что неврастения и повышенная нервозность нередко становятся переходным этапом на пути к депрессии, когда в нервной системе запускаются труднообратимые процессы. Особого внимания требует состояние, при котором упадок сил и нежелание действовать сохраняются более четырнадцати дней без видимых внешних поводов.
Как сообщается на сайте MoneyTimes, в подобных случаях попытки "взять себя в руки" бесполезны, так как игнорирование симптомов мешает своевременному выявлению клинических расстройств.
Иногда раздражение провоцируют физическое переутомление или негативный жизненный опыт, требующие качественной гигиены отдыха и смены обстановки.
"Неврастения, слабость нервной системы, появляется повышенная раздражительность, нервозность, реакция на внешний раздражитель становится неадекватной. Это говорит о том, что происходят необратимые процессы в нервной системе. Путь до депрессии", — отметил Владимир Файнзильберг.
Чтобы снизить уровень кортизола и укрепить иммунитет естественным путем, важно вовремя распознать сигналы организма.
"Раздражительность часто выступает как защитный экран, за которым скрывается эмоциональный дефицит или страх. Важно не подавлять эти импульсы, а разбираться в их истинном источнике вместе с профессионалом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Это может быть признаком неврастении или истощения нервной системы, когда мозг перестает адекватно обрабатывать внешние стимулы из-за нехватки внутренних ресурсов.
Если состояние апатии, подавленности и беспричинного гнева продолжается более двух недель, необходимо проконсультироваться с психотерапевтом.
Смена обстановки эффективна, если причиной стала физическая или моральная усталость, однако при клинической депрессии одного отдыха будет недостаточно.
Волевые усилия не устраняют биохимические изменения в нервной системе, поэтому при стойких нарушениях требуется профессиональная диагностика, а не самолечение.
