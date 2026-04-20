В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты

Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту

Здоровье

Беспричинная вспыльчивость и постоянное недовольство окружающими могут быть предвестниками серьезных сбоев в работе психики. Психотерапевт Владимир Файнзильберг предупреждает, что такая эмоциональная нестабильность часто указывает на истощение нервных ресурсов. Если привычные вещи начинают вызывать неадекватную реакцию, это может свидетельствовать о начале глубоких внутренних деформаций, ведущих к затяжной апатии.

Раздраженный молодой человек
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Специалист подчеркивает, что неврастения и повышенная нервозность нередко становятся переходным этапом на пути к депрессии, когда в нервной системе запускаются труднообратимые процессы. Особого внимания требует состояние, при котором упадок сил и нежелание действовать сохраняются более четырнадцати дней без видимых внешних поводов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, в подобных случаях попытки "взять себя в руки" бесполезны, так как игнорирование симптомов мешает своевременному выявлению клинических расстройств.

Иногда раздражение провоцируют физическое переутомление или негативный жизненный опыт, требующие качественной гигиены отдыха и смены обстановки.

"Неврастения, слабость нервной системы, появляется повышенная раздражительность, нервозность, реакция на внешний раздражитель становится неадекватной. Это говорит о том, что происходят необратимые процессы в нервной системе. Путь до депрессии", — отметил Владимир Файнзильберг.

Чтобы снизить уровень кортизола и укрепить иммунитет естественным путем, важно вовремя распознать сигналы организма.

"Раздражительность часто выступает как защитный экран, за которым скрывается эмоциональный дефицит или страх. Важно не подавлять эти импульсы, а разбираться в их истинном источнике вместе с профессионалом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о причинах раздражительности

Почему я злюсь без повода?

Это может быть признаком неврастении или истощения нервной системы, когда мозг перестает адекватно обрабатывать внешние стимулы из-за нехватки внутренних ресурсов.

Сколько может длиться плохое настроение до обращения к врачу?

Если состояние апатии, подавленности и беспричинного гнева продолжается более двух недель, необходимо проконсультироваться с психотерапевтом.

Поможет ли отпуск при постоянной агрессии?

Смена обстановки эффективна, если причиной стала физическая или моральная усталость, однако при клинической депрессии одного отдыха будет недостаточно.

Можно ли справиться с раздражением самостоятельно?

Волевые усилия не устраняют биохимические изменения в нервной системе, поэтому при стойких нарушениях требуется профессиональная диагностика, а не самолечение.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Сахарный капкан за рулем: как привычка к безалкогольному пиву подводит водителей в пути
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало
Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
