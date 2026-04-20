Улыбка становится опасной уликой: оттенки зубов, которые намекают на скрытые проблемы

Изменение цвета зубной эмали часто может говорить либо о проблемах в организме, либо о воздействии внешних факторов, таких как еда, напитки или курение. Как объясняет стоматолог Алексей Антипенко, потемнение зубов может быть как обычным налётом, так и признаком более серьёзного повреждения зуба изнутри. Поэтому важно понимать, это просто поверхностное окрашивание или уже изменения в тканях зуба, при которых нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Фото: https://pixabay.com by smileagaindentalgroup is licensed under Free Пациент на приеме у стоматолога

Специалист классифицирует причины трансформации цвета на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Внешний налет обычно провоцируют пищевые привычки, курение или недостаточный уход, тогда как внутренние дефекты указывают на серьезные патологии или последствия деминерализации эмали.

Как отмечает издание NewsInfo со ссылкой на стоматолога Алексея Антипенко, внутреннее поражение дентина значительно опаснее, так как эта ткань способна активно абсорбировать красящие вещества изнутри.

"Cтоит разделять окрашивание зубов поверхностное и окрашивание зубов в результате каких-то системных осложнений, которые уже исправить трудно. Поверхностные — это может быть частое употребление кофе, чая, каких-либо красящих продуктов", — подчеркнул Антипенко.

Появление розового, желтого или черного оттенков часто обусловлено физическим воздействием, например, при падении, когда происходит разрыв сосудисто-нервного пучка. Розовый цвет также может быть эхом ретроградных методов терапии с использованием формалина, а темные пятна нередко маскируют глубокий кариес или скрытый пародонтит.

По словам Антипенко, локальное окрашивание одного зуба менее тревожно, чем изменение тона всего ряда, что может свидетельствовать о хронических интоксикациях тяжелыми металлами или генетических аномалиях.

"Радикальная смена цвета дентина — это всегда сигнал о том, что внутри зуба или в организме в целом происходят деструктивные процессы. Если пациент замечает серый или красноватый оттенок, это может говорить о гибели пульпы, и здесь промедление грозит потерей зуба", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Изменение цвета зубов может быть причиной скрытых общих заболеваний и порой лучше предотвратить серьезные осложнения общего генеза.

"Если один зуб покрасился, ничего страшного, если идет полное окрашивание всего зубного ряда, надо серьезно отнестись к этому вопросу", — сообщил стоматолог, на которого ссылается NewsInfo.

Ответы на популярные вопросы о цвете зубов

Почему один зуб внезапно стал серым или черным?

Такое изменение чаще всего указывает на некроз пульпы (нерва), произошедший из-за травмы или запущенного воспаления. Омертвевшие ткани внутри зуба разлагаются, и продукты распада окрашивают дентин в темные тона.

Может ли цвет зубов измениться из-за приема лекарств?

Да, существуют системные факторы окрашивания, например, прием некоторых антибиотиков тетрациклинового ряда. Это приводит к глубокому изменению цвета, которое крайне сложно поддается обычному отбеливанию.

Безопасно ли самостоятельно убирать кофейный налет?

Абразивные домашние методы могут повредить эмаль, спровоцировав гиперчувствительность. Профессиональная чистка в клинике эффективнее и безопаснее для сохранения целостности защитного слоя.

Почему после удаления нерва зуб меняет оттенок?

Депульпированный зуб лишается питания, становится более хрупким и тусклым. Если при лечении использовались устаревшие пломбировочные материалы, они могут придать тканям красноватый или коричневый подтон.

