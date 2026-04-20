Ранняя тепличная клубника может вызвать аллергию из-за химикатов и дефицита витаминов

Здоровье

Ранняя клубника, появляющаяся на прилавках задолго до начала природного сезона, представляет собой скорее эстетичный десерт, чем источник полезных веществ.

Фото: unsplash.com by Natalia Gusakova is licensed under Free to use under the Unsplash License
В биохимическом составе такой ягоды практически отсутствуют необходимые микроэлементы, из-за чего она не может рассматриваться как полноценное средство для профилактики весеннего авитаминоза. Диетологи подчеркивают, что форсированное выращивание в закрытом грунте лишает плоды их главного терапевтического потенциала.

Нутрициолог Алексей Калинчев в интервью изданию NewsInfo.Ru выразил серьезные сомнения в нутритивной плотности тепличных плодов, ориентируясь на их органолептические свойства. Специалист отметил, что водянистая структура и отсутствие характерного аромата свидетельствуют о дефиците биологически активных соединений.

По его мнению, в таких условиях рассчитывать можно лишь на наличие клетчатки, тогда как витаминный профиль остается крайне скудным.

Процесс созревания вне естественной среды часто сопряжен с использованием агрохимикатов, что необходимо для поддержания жизнеспособности растения в парниках. Ягоды нередко собирают в недозрелом виде для удобства транспортировки, что окончательно блокирует накопление нутриентов.

"Ее зеленой собрали в парниках, выращивается с химией. Без этого никак, естественно. Вреда, скорее всего, она никакого она не несет. Если не есть ее откровенно зеленой. Но если она зеленая собрана, о каких витаминах идет речь?", — подчеркнул Калинчев.

Нередко избыточное потребление таких плодов может привести к нежелательным реакциям, особенно если иммунитет человека уже склонен к повышенной чувствительности.

"Помимо сомнительной ценности, ранняя ягода является мощным гистаминолибератором, способным спровоцировать ложную или истинную аллергическую реакцию даже у здоровых людей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Ответы на популярные вопросы о ранней клубнике

Содержатся ли в тепличной клубнике витамины?

По мнению экспертов, их количество минимально, так как плоды собираются недозрелыми и созревают без солнечного ультрафиолета.

Безопасно ли давать такую ягоду детям?

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность из-за возможного высокого содержания нитратов и риска развития острой аллергии.

Есть ли польза в клубнике без вкуса и запаха?

Такая ягода является источником пищевых волокон (клетчатки), но почти не несет пользы для обмена веществ.

Чем опасна ранняя клубника для печени?

Сами плоды не токсичны, однако избыток фруктозы и остаточные следы удобрений могут создавать дополнительную нагрузку на фильтрующие органы.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
