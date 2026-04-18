Скрытый финал поллиноза: когда весенняя аллергия приводит к хирургу-отоларингологу

Весеннее цветение несет скрытую угрозу для органов чувств, провоцируя развитие специфических нарушений, которые медицина классифицирует как иммуноопосредованную тугоухость. Патологический механизм запускается из-за тесной анатомической связи носоглотки и среднего уха через Евстахиеву трубу. При поллинозе отек слизистой блокирует этот канал, что препятствует нормальной вентиляции барабанной полости и создает условия для накопления экссудата.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия у девушки

Длительное воспаление превращает серозную жидкость в вязкую субстанцию, которая буквально "склеивает" слуховые косточки, лишая их подвижности. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на аудиолога Никиту Дикопольцева, пациенты часто игнорируют первые признаки недуга, принимая чувство заложенности за обычное следствие насморка. Постепенно барабанная перепонка втягивается внутрь, а функциональные изменения в структуре уха становятся необратимыми без хирургического лечения.

Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от бесконтрольного использования сосудосуживающих препаратов, которые лишь маскируют проблему, пока весеннее преображение природы идет полным ходом. Вместо стандартной проверки слуха эксперты советуют проходить тимпанометрию — объективное исследование давления в среднем ухе. Своевременный контроль позволяет выявить кондуктивную тугоухость на стадии, когда ее еще можно купировать консервативными методами.

"При хронической аллергии важно понимать, что воспаление носоглотки системно влияет на все ЛОР-органы, и слух здесь — самая уязвимая мишень из-за сложности микроанатомии. Пациенты часто не замечают потери децибел, пока она не достигнет критических значений, поэтому в период цветения крайне важно снимать именно аллергический отек, а не просто 'пробивать' нос каплями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова

Ответы на популярные вопросы о влиянии аллергии на слух

Может ли слух восстановиться сам после окончания сезона аллергии?

Если отек был кратковременным и жидкость не успела загустеть, слух может вернуться, однако частые рецидивы неизбежно ведут к хроническим изменениям тканей и стойкой тугоухости.

Почему нельзя постоянно использовать капли от насморка?

Сосудосуживающие средства вызывают привыкание и медикаментозный ринит, при котором отек слизистой становится постоянным, еще сильнее блокируя слуховую трубу.

Как отличить аллергическую заложенность уха от серной пробки?

При аллергии заложенность часто сопровождается чувством давления изнутри и меняется при глотании, тогда как пробка дает ощущение инородного тела, усиливающееся после контакта с водой.

Какое обследование самое точное при этой проблеме?

Золотым стандартом считается тимпанометрия, так как она показывает физическое состояние среднего уха, в то время как обычная аудиометрия фиксирует лишь субъективный порог слышимости пациента.

