Скрытый финал поллиноза: когда весенняя аллергия приводит к хирургу-отоларингологу

Весеннее цветение несет скрытую угрозу для органов чувств, провоцируя развитие специфических нарушений, которые медицина классифицирует как иммуноопосредованную тугоухость. Патологический механизм запускается из-за тесной анатомической связи носоглотки и среднего уха через Евстахиеву трубу. При поллинозе отек слизистой блокирует этот канал, что препятствует нормальной вентиляции барабанной полости и создает условия для накопления экссудата.
Длительное воспаление превращает серозную жидкость в вязкую субстанцию, которая буквально "склеивает" слуховые косточки, лишая их подвижности. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на аудиолога Никиту Дикопольцева, пациенты часто игнорируют первые признаки недуга, принимая чувство заложенности за обычное следствие насморка. Постепенно барабанная перепонка втягивается внутрь, а функциональные изменения в структуре уха становятся необратимыми без хирургического лечения.
Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от бесконтрольного использования сосудосуживающих препаратов, которые лишь маскируют проблему, пока весеннее преображение природы идет полным ходом. Вместо стандартной проверки слуха эксперты советуют проходить тимпанометрию — объективное исследование давления в среднем ухе. Своевременный контроль позволяет выявить кондуктивную тугоухость на стадии, когда ее еще можно купировать консервативными методами.
Если отек был кратковременным и жидкость не успела загустеть, слух может вернуться, однако частые рецидивы неизбежно ведут к хроническим изменениям тканей и стойкой тугоухости.
Сосудосуживающие средства вызывают привыкание и медикаментозный ринит, при котором отек слизистой становится постоянным, еще сильнее блокируя слуховую трубу.
При аллергии заложенность часто сопровождается чувством давления изнутри и меняется при глотании, тогда как пробка дает ощущение инородного тела, усиливающееся после контакта с водой.
Золотым стандартом считается тимпанометрия, так как она показывает физическое состояние среднего уха, в то время как обычная аудиометрия фиксирует лишь субъективный порог слышимости пациента.
