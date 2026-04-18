Миф о профилактике: чем на самом деле оборачивается алкоголь в качестве лекарства

Здоровье

Понятие "умеренного потребления" спиртного часто интерпретируется обывателями весьма вольно, однако современная медицина радикально пересмотрела взгляды на допустимые нормы этанола. Традиционно врачи ориентировались на дозировку в 10-20 граммов чистого спирта для женщин и 20-30 граммов для мужчин в сутки при условии строгого соблюдения как минимум трех трезвых дней в неделю. В реальности это эквивалентно одному бокалу сухого вина или порции светлого пива, но даже такие объемы перестали считаться безопасными на уровне международных стандартов здравоохранения.

Белое и красное вино

Всемирная организация здравоохранения в 2023 году официально подтвердила отсутствие полностью безопасного порога потребления алкогольных напитков. Любая порция спиртного статистически повышает вероятность развития висцерального ожирения, сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний. Как сообщает aif.ru со ссылкой на психиатра-нарколога Руслана Исаева, токсическая нагрузка на организм индивидуальна и зависит от генетики, массы тела, работы ферментных систем и психоэмоционального состояния человека.

Особую опасность представляет изменение функции употребления, когда алкоголь становится инструментом борьбы со стрессом или бессонницей, что неизбежно ведет к росту толерантности. Обязательные дни трезвости необходимы не только для восстановления печени, но и как важный поведенческий маркер самоконтроля. Руслан Исаев подчеркнул: "Самая безопасная доза алкоголя — его отсутствие". Специалисты настаивают, что начинать пить "для здоровья" не имеет смысла, а тем, кто уже употребляет, следует максимально снижать частоту, чтобы избежать метаболической нагрузки на системы организма.

"Регулярное употребление даже малых доз спиртного постепенно подтачивает защитные барьеры организма, лишая его ресурсов для восстановления", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о потреблении алкоголя

Существует ли безопасная доза спиртного?

Согласно актуальным данным ВОЗ, абсолютно безопасного уровня потребления алкоголя не существует; любые дозы несут риск для здоровья.

Что такое традиционная "умеренная доза"?

Ранее под этим термином понимали около 10-20 граммов этанола для женщин и 20-30 граммов для мужчин, что примерно равно одному бокалу вина.

Зачем нужны дни полной трезвости?

Они позволяют печени восстановиться, предотвращают рост толерантности и помогают убедиться, что человек сохраняет контроль над привычкой.

Полезно ли красное вино для сосудов?

Современная медицина не рекомендует начинать употребление алкоголя ради профилактики заболеваний, так как риски превышают потенциальную пользу.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
