Миф о профилактике: чем на самом деле оборачивается алкоголь в качестве лекарства

Понятие "умеренного потребления" спиртного часто интерпретируется обывателями весьма вольно, однако современная медицина радикально пересмотрела взгляды на допустимые нормы этанола. Традиционно врачи ориентировались на дозировку в 10-20 граммов чистого спирта для женщин и 20-30 граммов для мужчин в сутки при условии строгого соблюдения как минимум трех трезвых дней в неделю. В реальности это эквивалентно одному бокалу сухого вина или порции светлого пива, но даже такие объемы перестали считаться безопасными на уровне международных стандартов здравоохранения.

Белое и красное вино

Всемирная организация здравоохранения в 2023 году официально подтвердила отсутствие полностью безопасного порога потребления алкогольных напитков. Любая порция спиртного статистически повышает вероятность развития висцерального ожирения, сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний. Как сообщает aif.ru со ссылкой на психиатра-нарколога Руслана Исаева, токсическая нагрузка на организм индивидуальна и зависит от генетики, массы тела, работы ферментных систем и психоэмоционального состояния человека.

Особую опасность представляет изменение функции употребления, когда алкоголь становится инструментом борьбы со стрессом или бессонницей, что неизбежно ведет к росту толерантности. Обязательные дни трезвости необходимы не только для восстановления печени, но и как важный поведенческий маркер самоконтроля. Руслан Исаев подчеркнул: "Самая безопасная доза алкоголя — его отсутствие". Специалисты настаивают, что начинать пить "для здоровья" не имеет смысла, а тем, кто уже употребляет, следует максимально снижать частоту, чтобы избежать метаболической нагрузки на системы организма.

"Регулярное употребление даже малых доз спиртного постепенно подтачивает защитные барьеры организма, лишая его ресурсов для восстановления", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о потреблении алкоголя

Существует ли безопасная доза спиртного?

Согласно актуальным данным ВОЗ, абсолютно безопасного уровня потребления алкоголя не существует; любые дозы несут риск для здоровья.

Что такое традиционная "умеренная доза"?

Ранее под этим термином понимали около 10-20 граммов этанола для женщин и 20-30 граммов для мужчин, что примерно равно одному бокалу вина.

Зачем нужны дни полной трезвости?

Они позволяют печени восстановиться, предотвращают рост толерантности и помогают убедиться, что человек сохраняет контроль над привычкой.

Полезно ли красное вино для сосудов?

Современная медицина не рекомендует начинать употребление алкоголя ради профилактики заболеваний, так как риски превышают потенциальную пользу.

