Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельный азарт: медсестра хосписа ставила деньги на даты ухода своих пациентов

Здоровье

Медицина — это не только белые халаты и стерильность, но и жесткая дисциплина. Когда система дает сбой, цена ошибки измеряется жизнями. Случай Наоми Батчер из британского хосписа — это не просто халатность. Это демонстрация того, что происходит, когда профессиональная этика превращается в труху, а доказательные протоколы подменяются азартом и ксенофобией.

Фото: unsplash.com by Mina Rad is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шприц

Смертельное пари: этика на нуле

Медсестра хосписа заключила пари с коллегами, поставив на дату смерти пациента. Это за гранью любого медицинского кодекса. В паллиативной помощи психологический комфорт пациента и семьи — приоритет. Такие "игры" не только аморальны, они создают предвзятость в уходе. Специалист подсознательно перестает бороться за качество жизни, ожидая выигрыша.

"В паллиативной медицине нет места прогнозам ради забавы. Нарушение границ доверия между врачом и семьей — это первый шаг к клинической катастрофе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Десятикратный передоз: как работают протоколы безопасности

Батчер ввела пациенту десятикратную дозу бензодиазепина. Это препараты, угнетающие центральную нервную систему. Ошибка в дозировке в 10 раз — это часто летальный исход. Ситуация усугубилась фальсификацией записей в карте. Вместо признания ошибки — попытка скрыть следы. Система двойного контроля при введении сильнодействующих веществ в хосписе явно не сработала.

Действие медсестры Последствие для пациента/системы
Введение бензодиазепина в дозе х10 Риск остановки дыхания и смерти
Подделка медицинской документации Утеря шанса на экстренную антидотную терапию
Отказ в выдаче обезболивающего Некупированный болевой синдром (пытка)

Лекарственная безопасность держится на чек-листах. Если медсестра путает препараты два дня подряд, это сигнал о профнепригодности. Батчер давала не те таблетки, пропускала время приема и "забывала" отмечать выдачу контролируемых веществ. Это системный хаос в голове одного сотрудника.

"Любая ошибка с дозировкой должна фиксироваться немедленно. Скрытие факта передозировки — это преступление, лишающее пациента помощи", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Дискриминация у постели больного

Запрет семье на прощание с умирающим по этническому признаку — финал падения. Батчер лгала коллегам о "цыганских традициях сжигания тел в фургонах", чтобы не пускать родственников. Это не просто стресс для близких. Это грубейшее нарушение стандартов паллиативной помощи, где прощание — обязательный этап протокола сопровождения смерти.

"Стресс от невозможности попрощаться с близким может привести к затяжным депрессивным расстройствам у родственников. Это психологическое насилие", — отметила психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о медицинской халатности

Что делать, если врач ошибся с дозировкой?

Немедленно требовать фиксации инцидента в карте и вызова реаниматолога или дежурного врача. Скрытие ошибки — отягчающее обстоятельство.

Как проверяется профпригодность медсестер?

Через регулярные аттестации и систему лицензирования (реестры). В случае серьезных нарушений, как с Батчер, медработник пожизненно исключается из реестра.

Может ли личная проблема оправдать ошибку медика?

Нет. Медицина опирается на объективные протоколы. Если состояние здоровья или семейные проблемы мешают концентрации, сотрудник обязан уйти на больничный или отстраниться от работы.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев, психолог Надежда Осипова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.