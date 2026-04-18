Эндокринолог Дина Реброва объяснила причины формирования висцерального жира у мужчин

Распространенное мнение о том, что объёмная талия у мужчин является исключительным следствием употребления пенных напитков, не совсем соответствует биохимической реальности. Как сообщает эндокринолог Дина Реброва, формирование так называемого висцерального жира связано с комплексом метаболических факторов и образом жизни. В то время как женский организм генетически предрасположен к депонированию липидов в области бедер и голеней, мужская физиология концентрирует избыточные калории именно в брюшной полости, что создает серьезную нагрузку на внутренние органы.

Полный мужчина

Основными триггерами роста живота выступают критически низкая физическая активность и привычка к калорийным поздним ужинам. После 20:00 интенсивность обмена веществ естественным образом снижается, из-за чего плотный прием пищи практически неизбежно трансформируется в жировые отложения в области талии и печени. Примечательно, что само по себе безалкогольное пиво содержит всего около 30 Ккал на 100 граммов, что почти вдвое меньше энергетической ценности привычного многим кефира или фруктового сока.

Для поддержания здорового гормонального фона и стройности эксперты рекомендуют контролировать не только твердую пищу, но и "жидкие калории", содержащиеся в молоке и сладких напитках. Реброва подчеркивает, что умеренное потребление качественного безалкогольного напитка — до 0,5 литра в неделю для мужчин — не способно нанести вред фигуре при условии соблюдения общего энергетического баланса. Замена жареных закусок на морепродукты, постное мясо и овощи помогает избежать метаболических сбоев и накопления подкожного жира — сообщает Газета.Ru.

"Интересно, что пищевые привычки хозяев часто отражаются на их питомцах: переедание и гиподинамия становятся общей проблемой в семье, где еда превращается в главный источник досуга", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о мужском здоровье и весе

Почему жир у мужчин скапливается именно на животе?

Это обусловлено физиологическими особенностями: мужской организм в первую очередь откладывает запасы энергии в висцеральной области (вокруг внутренних органов), в то время как у женщин преобладает подкожное депонирование на бедрах.

Правда ли, что от пива растет живот?

Сам напиток не является сверхкалорийным, однако он стимулирует аппетит и традиционно сопровождается жирными, солеными закусками, которые и создают значительный избыток калорий.

Как замедление метаболизма вечером влияет на фигуру?

В вечерние часы организм переходит в режим энергосбережения, поэтому калории из позднего ужина не успевают расходоваться и быстро превращаются в жировую ткань.

Безопасно ли безалкогольное пиво для диеты?

В умеренных количествах — да. Оно содержит около 30 Ккал на 100 мл, что позволяет вписать его в суточную норму без вреда для талии при отсутствии медицинских противопоказаний.

Читайте также