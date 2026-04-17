Йога-мастер Ольга Алексина рассказала о важности гигиены отдыха для восстановления организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Современные оздоровительные концепции все чаще фокусируются на активации внутренних ресурсов организма через биохимический резонанс, глубокое дыхание и осознанное движение. Эти методы позволяют оптимизировать кровоток, нивелировать мышечные зажимы и стабилизировать работу нейронных сетей без применения фармакологических препаратов. Поиск ментального баланса и физического восстановления становится насущной потребностью для тех, кто стремится сохранить тонус организма в условиях высокого темпа жизни.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Медитация

Звуковая терапия использует физические свойства воды, из которой человеческое тело состоит на 75%, для глубокой клеточной регенерации. Йога-мастер отеля тишины "Мира Силентиум" Ольга Алексина в комментарии изданию ИА RuNews24.ru пояснила, что вибрации поющих чаш ускоряют ток крови, улучшая транспорт кислорода к тканям и интенсифицируя метаболизм.

Эксперт отметила, что практика с использованием гигантских непальских чаш позволяет звуку проходить сквозь мышечный корсет, эффективно расслабляя центральную нервную систему.

Согласно ее словам, аналогичный эффект дает гонг-медитация: низкочастотные волны заставляют каждую клетку входить в здоровый резонанс, что способствует не только физическому оздоровлению, но и очищению сознания от деструктивных эмоциональных паттернов.

Работа с подсознанием через метафорические ассоциативные карты — еще один способ саморегуляции, не имеющий мистической подоплеки.

"Метафорические ассоциативные карты не имеют ничего общего с гаданием. В процессе работы с ними нет правильных и неправильных ответов: одно и то же изображение разные люди интерпретируют по-своему. Вся необходимая информация изначально находится в подсознании, но иногда бывает сложно услышать свой внутренний голос. С помощью карт человек может вывести в сознание подсказки из подсознания: чувства, воспоминания, желания, установки. Карты позволяют увидеть свою ситуацию с новой стороны и найти возможные пути её решения", — считает Алексина.

Инструментарий йоги также адаптируется под нужды современного человека: Инь-йога фокусируется на фасциальном релизе и замедлении, тогда как гималайские практики направлены на комплексное восстановление энергетического потенциала через дыхательные асаны.

Особое место в системе безмедикаментозного оздоровления занимает мантропение, которое Алексина называет универсальным инструментом для снятия тревожности и высвобождения подавленных эмоций. На физическом уровне вибрации голоса способствуют глубокой релаксации, а на ментальном — помогают остановить "информационный шум", что крайне важно, когда человек ощущает, что время идет быстрее обычного.

"Звуковые и дыхательные практики действительно эффективны, так как они воздействуют на блуждающий нерв и вегетативную систему, однако важно помнить, что никакой детокс или медитация не компенсируют вред, если нарушена базовая гигиена отдыха, а позвоночник страдает от неправильного положения во время сна", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кущнецова.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении организма

Как поющие чаши влияют на здоровье?

Вибрации чаш воздействуют на жидкие среды организма, ускоряя обмен веществ на клеточном уровне и способствуя глубокому расслаблению мышц.

В чем польза гонг-медитации?

Звуковые волны гонга входят в резонанс с внутренними органами, помогая восстановить их природную частоту вибраций и нормализовать ритм дыхания.

Для чего нужны метафорические карты?

Это психологический инструмент, который помогает вербализовать скрытые в подсознании тревоги, желания и найти решение проблем через визуальные образы.

Кому подходит практика Инь-йоги?

Данное направление ориентировано на мягкое растяжение и осознанность, поэтому подходит людям с любым уровнем физической подготовки, желающим снять стресс.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.