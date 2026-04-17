Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска

Здоровье

Цитрусовые могут поддерживать сосуды сразу по нескольким направлениям: улучшать микроциркуляцию, снижать риск тромбообразования и помогать контролировать холестерин. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Апельсины

Специалист объяснила, что основа пользы цитрусовых для сосудов связана с витамином C и биофлавоноидами. По ее словам, эти вещества работают в связке и помогают укреплять сосудистую стенку. Кроме того, такое сочетание поддерживает микроциркуляцию и тем самым влияет на питание головного мозга.

"Цитрусовые еще и не очень сильно, но все-таки способствуют разжижению крови. То есть в тех ситуациях, где инсульт связан с тромбообразованием, они могут препятствовать этому механизму. Речь идет прежде всего об ишемическом варианте, когда важен именно фактор образования тромбов. С этой точки зрения такой продукт можно считать дополнительным помощником для сосудистой системы", — отметила Белоусова.

Врач также обратила внимание на каротиноиды, которых обычно больше в более ярких плодах. Она пояснила, что чем насыщеннее оранжевый или красноватый оттенок, тем выше вероятность получить больше таких антиоксидантов. Отдельную роль играют и эфирные масла, содержащиеся в цитрусовых, особенно в кожуре. Эти компоненты тоже благотворно влияют на кровообращение и общее состояние сосудов.

"Если есть цитрусовые не полностью очищая дольки от пленочек, то человек получает достаточно много пектина. А пектин является натуральным холестериноснижающим веществом, он хорошо связывает холестерин и выводит его из организма. Это уже важно в тех случаях, когда риски инсульта связаны с атеросклерозом. Получается, что цитрусовые работают не только через сосудистую стенку и кровообращение, но и через влияние на уровень холестерина", — подчеркнула она.

Белоусова при этом не стала ставить цитрусовые на первое место среди всех продуктов, которые поддерживают сосуды. Она напомнила, что похожие по действию компоненты есть и в сезонных ягодах, например в вишне, малине и чернике, хотя соотношение веществ там другое. По ее словам, главное преимущество цитрусовых для россиян заключается в их доступности в течение всего года.

"Для нашей страны это особенно важно, поскольку дефицит витамина C и биофлавоноидов в России носит практически повсеместный характер. В разных регионах нехватка этих веществ отмечается у 70-90 процентов населения. Именно поэтому цитрусовые могут рассматриваться как дополнительный натуральный источник компонентов, необходимых для поддержки сосудов и нормального кровообращения. Их практическое преимущество состоит в том, что они доступны круглый год и потому могут регулярно присутствовать в рационе", — указала специалист.

Она добавила, что при отсутствии аллергии цитрусовые можно употреблять ежедневно — по одной-две порции в день. Особую осторожность следует соблюдать с грейпфрутом при приеме лекарств. Он сочетается не со всеми препаратами и в некоторых случаях может снижать их эффективность. Это особенно важно для людей, проходящих длительное лечение.

"Грейпфрут требует отдельной оговорки, поскольку сочетается не со всеми лекарственными препаратами. В частности, это касается некоторых средств для химиотерапии и препаратов группы статинов, с которыми он может снижать их действие. Как правило, речь идет о лекарствах, которые применяются при хронических заболеваниях в течение длительного времени. Если у препарата есть такая несовместимость, это обычно указано в инструкции", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
