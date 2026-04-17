Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов

Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят

Здоровье

Правда не всегда полезна, а психотерапия нередко строится на оздоравливающем заблуждении, заявил Кандидат психологических наук, доцент, психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал историю с пожилой женщиной, от которой скрыли смерть сына и создали ИИ-иллюзию его присутствия.

Гарифуллин считает, что сокрытие тяжелой правды в ряде случаев может быть оправдано не только с психологической, но и с медицинской точки зрения. По его словам, резкое сообщение травмирующей информации способно нанести человеку прямой вред.

"С точки зрения медицинской и психотерапевтической практики, бывают ситуации, когда не рекомендуется сообщать информацию, которая может спровоцировать инсульт или инфаркт. Поэтому это серьезное дело. В медицинской практике, когда запрещена любая информация, в том числе и правда, — это классика, это общеизвестно. Мировая психотерапия как таковая вся основана на оздоровлении с помощью заблуждения", — отметил Гарифуллин.

Он пояснил, что раскрывать подобную правду, если риск уже снят, тоже нужно постепенно и в особом формате. Специалист добавил, что сама тема сокрытия или дозирования информации неизбежно связана с психологией манипуляции.

"Когда мы начинаем понимать, что никакого риска нет, это происходит постепенно, по мере того как мы раскрываем правду, и даже это в определенных форматах является искусством. Даже когда случается что-то серьезное и вы собираетесь сообщить о горе близкому человеку, вы должны хорошо подготовиться, нельзя просто сразу выложить все как есть. Должен быть определенный подготовительный период", — подчеркнул психолог.

По мнению специалиста, в истории с пожилой женщиной, от которой родственники год скрывали смерть сына с помощью ИИ-аватара, ключевым становится не сам факт обмана, а сохранение здоровья и жизни человека. В этом смысле правда не выступает безусловной ценностью, если ее резкое сообщение может привести к тяжелым последствиям.

Полная запись разговора с Рамилем Гарифуллиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Домашние животные
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Садоводство, цветоводство
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Как убрать жир с ног без похудения до костей: метод сохранения мышц для тех, кто боится дряблой кожи
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов
Больше чем цифры. Стратегия успеха Михаила Кобаненко в мировом финсекторе
