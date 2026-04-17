Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят

Правда не всегда полезна, а психотерапия нередко строится на оздоравливающем заблуждении, заявил Кандидат психологических наук, доцент, психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал историю с пожилой женщиной, от которой скрыли смерть сына и создали ИИ-иллюзию его присутствия.

Гарифуллин считает, что сокрытие тяжелой правды в ряде случаев может быть оправдано не только с психологической, но и с медицинской точки зрения. По его словам, резкое сообщение травмирующей информации способно нанести человеку прямой вред.

"С точки зрения медицинской и психотерапевтической практики, бывают ситуации, когда не рекомендуется сообщать информацию, которая может спровоцировать инсульт или инфаркт. Поэтому это серьезное дело. В медицинской практике, когда запрещена любая информация, в том числе и правда, — это классика, это общеизвестно. Мировая психотерапия как таковая вся основана на оздоровлении с помощью заблуждения", — отметил Гарифуллин.

Он пояснил, что раскрывать подобную правду, если риск уже снят, тоже нужно постепенно и в особом формате. Специалист добавил, что сама тема сокрытия или дозирования информации неизбежно связана с психологией манипуляции.

"Когда мы начинаем понимать, что никакого риска нет, это происходит постепенно, по мере того как мы раскрываем правду, и даже это в определенных форматах является искусством. Даже когда случается что-то серьезное и вы собираетесь сообщить о горе близкому человеку, вы должны хорошо подготовиться, нельзя просто сразу выложить все как есть. Должен быть определенный подготовительный период", — подчеркнул психолог.

По мнению специалиста, в истории с пожилой женщиной, от которой родственники год скрывали смерть сына с помощью ИИ-аватара, ключевым становится не сам факт обмана, а сохранение здоровья и жизни человека. В этом смысле правда не выступает безусловной ценностью, если ее резкое сообщение может привести к тяжелым последствиям.

