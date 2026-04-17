Мелатонин может обмануть ожидания: сон не наладится, если упустить главное условие

Здоровье

Принимать мелатонин без консультации врача не стоит, поскольку проблемы со сном и сменой ритмов могут быть связаны не только с дефицитом этого гормона, но и с другими нарушениями в организме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Беляева указала, что при жалобах на сон важно не начинать прием таких средств наугад, а сначала разобраться в причине нарушений. По ее словам, за внешне похожими симптомами могут стоять разные состояния, поэтому универсального решения здесь нет. Именно поэтому вопрос о назначении должен решаться не по общему совету, а с учетом индивидуальной картины.

"Мелатонин лучше принимать только после консультации с врачом и получения рекомендаций с учетом общего состояния организма и уровня разных веществ. Сам по себе это хороший препарат, но, как и любые другие препараты, биодобавки или витамины, он не должен назначаться бесконтрольно. Мы заранее не знаем, какой исходный уровень тех или иных веществ у человека и как организм отреагирует на такой прием. Если назначать себе мелатонин самостоятельно, это может не только не дать нужного эффекта, но и привести к нежелательным последствиям", — подчеркнула врач.

Она пояснила, что мелатонин отвечает за смену ритмов сна и бодрствования и в норме должен вырабатываться организмом самостоятельно. Если его уровень снижен, важно не просто пытаться компенсировать это приемом препарата, а выяснить, почему возникло такое состояние. Иначе первопричина останется без внимания, а проблема может сохраниться или даже усугубиться.

"Мелатонин регулирует смену сна и бодрствования, но сам этот механизм устроен достаточно сложно и связан с другими биологически активными веществами. Поэтому снижение его функции может быть вызвано не одной причиной. Если человек плохо спит, тяжело переносит смену ритма или сезонные изменения, это не всегда означает, что проблема решится только приемом мелатонина. В ряде случаев может потребоваться более комплексный подход", — отметила Беляева.

Врач добавила, что безопасность мелатонина следует оценивать индивидуально в каждом конкретном случае. По ее словам, один человек может переносить его прием без заметных нежелательных последствий, тогда как у другого препарат способен повлиять на обменные процессы или не дать ожидаемого результата. Поэтому ориентироваться на общий опыт или принимать его без оценки состояния не стоит.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
