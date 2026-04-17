Дороги не для всех: АИИК предложила строить платные трассы на Камчатке без обязательных бесплатных дублёров
Как не остаться в темноте: жители Дальнего Востока массово оформляют рассрочку по долгам за электричество в ДЭК
От Питера до Тывы: почему учителя массово меняют привычный комфорт на работу в Приамурье
Мойка машины на даче влетит в копеечку: расплата за чистый кузов приходит внезапно
Смоленские самбистки выиграли золото и серебро на мировом турнире в Ереване
Ставка на будущее: как Чукотка планирует остановить отток молодёжи из Арктики
В Смоленске 20 апреля с 9 до 18 часов ограничат водоснабжение в ряде домов
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Слепота развивается тихо: офтальмолог предупредила о главной ловушке глазных болезней

Тишина возвращает мозгу ясность: сколько минут в день нужно, чтобы мысли перестали путаться

Здоровье

Тишина помогает мозгу не отвлекаться на внешние раздражители, высвобождает внутренние ресурсы и может запускать творческие процессы, однако заметный эффект обычно требует не нескольких минут, а хотя бы получаса покоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Указательный палец прижат к губам
Фото: https://unsplash.com by Sasun Bughdaryan is licensed under Free
Указательный палец прижат к губам

Суворинова отметила, что тишина ценна не только как способ отдохнуть, но и как состояние, в котором мозг может переключиться с внешнего потока стимулов на внутренние процессы. В такие периоды человеку проще оставаться наедине с собственными мыслями и не распылять внимание. Это создает условия для более собранной и глубокой умственной работы.

"Тишина благоприятно влияет на мозг, потому что в этот момент человек перестает отвлекаться на внешние раздражители. За счет этого высвобождаются собственная энергия, творческие силы и внутренний креатив. В таком состоянии легче возникают личные воспоминания, формируются новые идеи и выстраиваются связи между различными участками мозга. Поэтому пребывание в тишине и покое можно рассматривать как полезный режим для более спокойной, глубокой и продуктивной работы мозга", — пояснила врач.

Она уточнила, что быстрый эффект здесь ждать не стоит, поскольку мозгу нужно время, чтобы успокоиться и перестроиться. Сначала он должен выйти из состояния постоянной нагрузки, а уже потом включаются процессы внутренней концентрации. Поэтому коротких пауз может быть недостаточно.

"Мозг — орган неторопливый, поэтому ему нужно не меньше получаса, а может быть и больше. Пока он успокоится, расслабится, настроится на такой самозапуск, должно пройти время. Поэтому хотя бы 30-60 минут тишины в день, наверное, стоит себе обеспечить. Именно такой промежуток может дать мозгу возможность действительно восстановиться", — подчеркнула Суворинова.

Невролог добавила, что подстраивать такие периоды лучше под собственный ритм жизни, а не под универсальную схему. Для одних более естественным временем тишины становится утро, для других — вечерние часы. При этом создавать специальные условия для этого не обязательно. Включить такие паузы в повседневность можно и в самых простых форматах.

"Здесь все зависит от биологических часов каждого человека. У кого-то творческое время вечером, у кого-то утром, а кто-то утром любит больше быть в покое, а вечером действовать активнее. Это все очень индивидуально. Даже обычную ходьбу можно использовать с пользой: не идти в наушниках, не смотреть в телефон, а просто спокойно двигаться по улице. Ритмичная ходьба в тишине тоже может быть хорошим способом дать мозгу такой полезный период покоя", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Садоводство, цветоводство
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Домашние животные
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Ставка на будущее: как Чукотка планирует остановить отток молодёжи из Арктики
В Смоленске 20 апреля с 9 до 18 часов ограничат водоснабжение в ряде домов
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Эффект бесконечных ног: хитрый фасон шорт, который вытеснил юбки миди из делового гардероба
Слепота развивается тихо: офтальмолог предупредила о главной ловушке глазных болезней
Турист почуял подвох: честный сервис уделал сказочников-перекупов за один сезон
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Великая засуха выжигает США: 60% территории страны осталось без воды и урожая
Теперь дошло и до них: США внедряют роботов с пулеметами в состав элитной пехоты
Хватит терпеть хруст в ногах: одна минутная тренировка в кровати вернет вам легкость походки
