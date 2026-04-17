Тишина возвращает мозгу ясность: сколько минут в день нужно, чтобы мысли перестали путаться

Тишина помогает мозгу не отвлекаться на внешние раздражители, высвобождает внутренние ресурсы и может запускать творческие процессы, однако заметный эффект обычно требует не нескольких минут, а хотя бы получаса покоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Фото: https://unsplash.com by Sasun Bughdaryan is licensed under Free Указательный палец прижат к губам

Суворинова отметила, что тишина ценна не только как способ отдохнуть, но и как состояние, в котором мозг может переключиться с внешнего потока стимулов на внутренние процессы. В такие периоды человеку проще оставаться наедине с собственными мыслями и не распылять внимание. Это создает условия для более собранной и глубокой умственной работы.

"Тишина благоприятно влияет на мозг, потому что в этот момент человек перестает отвлекаться на внешние раздражители. За счет этого высвобождаются собственная энергия, творческие силы и внутренний креатив. В таком состоянии легче возникают личные воспоминания, формируются новые идеи и выстраиваются связи между различными участками мозга. Поэтому пребывание в тишине и покое можно рассматривать как полезный режим для более спокойной, глубокой и продуктивной работы мозга", — пояснила врач.

Она уточнила, что быстрый эффект здесь ждать не стоит, поскольку мозгу нужно время, чтобы успокоиться и перестроиться. Сначала он должен выйти из состояния постоянной нагрузки, а уже потом включаются процессы внутренней концентрации. Поэтому коротких пауз может быть недостаточно.

"Мозг — орган неторопливый, поэтому ему нужно не меньше получаса, а может быть и больше. Пока он успокоится, расслабится, настроится на такой самозапуск, должно пройти время. Поэтому хотя бы 30-60 минут тишины в день, наверное, стоит себе обеспечить. Именно такой промежуток может дать мозгу возможность действительно восстановиться", — подчеркнула Суворинова.

Невролог добавила, что подстраивать такие периоды лучше под собственный ритм жизни, а не под универсальную схему. Для одних более естественным временем тишины становится утро, для других — вечерние часы. При этом создавать специальные условия для этого не обязательно. Включить такие паузы в повседневность можно и в самых простых форматах.

"Здесь все зависит от биологических часов каждого человека. У кого-то творческое время вечером, у кого-то утром, а кто-то утром любит больше быть в покое, а вечером действовать активнее. Это все очень индивидуально. Даже обычную ходьбу можно использовать с пользой: не идти в наушниках, не смотреть в телефон, а просто спокойно двигаться по улице. Ритмичная ходьба в тишине тоже может быть хорошим способом дать мозгу такой полезный период покоя", — заключила специалист.