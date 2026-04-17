Слепота развивается тихо: офтальмолог предупредила о главной ловушке глазных болезней

Потерять зрение можно даже без боли, резкого ухудшения самочувствия и других явных симптомов, поскольку некоторые опасные заболевания глаз долго развиваются почти незаметно для человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина.

Специалист объяснила, что отсутствие боли и выраженного дискомфорта не гарантирует отсутствие серьезных проблем со зрением. По ее словам, именно бессимптомное течение делает часть офтальмологических заболеваний особенно опасной. Человек может долго не замечать изменений и не обращаться за помощью, пока болезнь уже прогрессирует.

"Целый ряд заболеваний органов зрения протекает бессимптомно и действительно может привести к слепоте. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования у офтальмолога, даже если человека ничего не беспокоит. Но при появлении боли, снижения зрения или любых дополнительных жалоб обратиться к врачу необходимо как можно быстрее. Отсутствие выраженных симптомов не исключает серьезной угрозы для зрения", — подчеркнула Левина.

Она пояснила, что коварство таких состояний связано не только с отсутствием выраженных жалоб, но и с тем, что человек часто не считает редкие и смазанные ощущения поводом для обследования. В результате заболевание может быть выявлено уже тогда, когда изменения затронули зрительные функции.

"Первое, что приходит в голову, — это глаукома. Ее не зря называют медленным убийцей, потому что повышение внутриглазного давления большинство людей не ощущают. Симптомы у этого заболевания часто бывают нехарактерными: может возникать небольшое ощущение давления в висках или периодически появляться туман перед глазами. Такие жалобы нередко не кажутся человеку достаточным поводом для обращения к офтальмологу. При этом волокна зрительного нерва уже испытывают высокую нагрузку, что ведет к их постепенной гибели", — отметила врач.

Левина добавила, что скрытое течение характерно не только для глаукомы. По ее словам, без явных симптомов могут развиваться и некоторые заболевания сетчатки и глазного дна. Врач указала, что в профилактике важны внимательность к себе, нормальный режим сна и бодрствования, а также сбалансированное питание.

"Для детей есть определенные периоды, когда необходимо проходить консультацию офтальмолога. Взрослым даже при отсутствии жалоб как минимум раз в год следует посетить врача-офтальмолога, чтобы диагностировать заболевание на самой ранней стадии и начать лечение. Чем раньше заболевание диагностируется, тем лучше прогноз и тем эффективнее будет лечение. Поэтому самое важное — регулярно наблюдаться у врача даже без симптомов со стороны органов зрения", — заключила специалист.