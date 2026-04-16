Подолог Волкова объясняет важность своевременного обращения за помощью при утолщении ногтей

Состояние ногтевых пластин и кожи стоп служит индикатором общего здоровья организма, поэтому игнорирование резких изменений структуры или цвета тканей может привести к серьезным последствиям. Подолог и мастер медицинского педикюра Дарья Волкова предупреждает, что визуальные деформации часто сигнализируют о патологических процессах, требующих немедленного профессионального вмешательства.

Домашний уход за ногами

В зоне риска находятся люди, заметившие у себя аномальное утолщение ногтя, потерю его естественной прозрачности или появление болезненных трещин и мозолей. Специалист акцентирует внимание на том, что поводом для записи на прием является не просто косметический дефект, а функциональный сбой.

"Cильное пожелтение, сильное потемнение, сильное утолщение, сильное окрашивание. Мы не говорим о ногтях, которые пострадали после неумелого снятия гель-лака, истончились, стали хрупкими и ломкими. Вряд ли это будет эффективно показывать подологу. Но если ноготь стал сильно толстым, неправильно отвечает на нагрузку, не может сжаться, разжаться, неэластичный, замедлил рост или не растет вовсе, это повод пойти к специалисту", — цитирует эксперта MoneyTimes.

Чтобы избежать осложнений, важно вовремя отличить обычную хрупкость от симптомов грибкового поражения или врастания. Часто дискомфорт провоцируют внешние факторы, такие как некорректно подобранные чулочно-носочные изделия или тесная обувь.

По словам Волковой, на которую ссылается MoneyTimes, иногда решение проблемы кроется в простых вещах: отказе от капроновых колготок или покупке ботинок на полразмера больше.

Тем не менее самолечение остается опасной стратегией, так как за безобидным на первый взгляд воспалением может скрываться серьезная инфекция, требующая консультации смежных специалистов — дерматолога или эндокринолога.

"При выявлении патологических изменений медицинский подход всегда важнее эстетики. Если пластина повреждена или заражена, восстановить ее поможет грамотный уход, например, японский педикюр, который возвращает здоровый блеск без применения агрессивной химии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Когда нужно обращаться именно к подологу, а не к мастеру педикюра?

К подологу необходимо идти при наличии боли, изменении цвета и толщины ногтя, появлении глубоких трещин на пятках или подозрении на грибок и вросший ноготь.

Может ли неправильная обувь вызвать деформацию ногтя?

Да, избыточное давление в узкой обуви нарушает питание тканей, что приводит к замедлению роста, утолщению и даже отслоению пластины от ложа.

Стоит ли скрывать дефекты за слоем декоративного лака?

Нет, плотное покрытие перекрывает доступ кислорода и мешает отслеживать динамику заболевания, что может усугубить воспалительный процесс.

Почему важно следить за эластичностью ногтей?

Потеря эластичности делает ноготь хрупким; он перестает амортизировать нагрузку при ходьбе, что провоцирует микротравмы и открывает путь для инфекций.

Читайте также