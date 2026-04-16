В России 100 тысяч лифтов доехали до срока: почему массовых аварий не ждут
Эксперт-проектировщик Вадим Матевосянц рассказал о роли пуфов в организации входной зоны
Россия внедрит систему комплексного обследования для мониторинга биомаркеров долголетия
Медицина вместо карателей: переход на биотехнологии для защиты цветущего сада
Семья из Уфы лишилась документов и денег на борту самолета авиакомпании Southwind
Конец эпохи интуиции: как жесткие протоколы меняют правила назначения МРТ
Автоэксперт Виноградов сравнил удобство посадки в Lada Iskra с моделями Granta и Vesta
Трофеи с угольным оттенком: на Дону выловили редкую рыбу-мимикрирующего шахтера
Рост спроса на навыки работы с нейросетями наблюдается в оборонной и образовательной сферах

Подолог Волкова объясняет важность своевременного обращения за помощью при утолщении ногтей

Здоровье

Состояние ногтевых пластин и кожи стоп служит индикатором общего здоровья организма, поэтому игнорирование резких изменений структуры или цвета тканей может привести к серьезным последствиям. Подолог и мастер медицинского педикюра Дарья Волкова предупреждает, что визуальные деформации часто сигнализируют о патологических процессах, требующих немедленного профессионального вмешательства.

Фото: Pravda.Ru by Илья Руднев is licensed under publiс domain
Домашний уход за ногами

В зоне риска находятся люди, заметившие у себя аномальное утолщение ногтя, потерю его естественной прозрачности или появление болезненных трещин и мозолей. Специалист акцентирует внимание на том, что поводом для записи на прием является не просто косметический дефект, а функциональный сбой.

"Cильное пожелтение, сильное потемнение, сильное утолщение, сильное окрашивание. Мы не говорим о ногтях, которые пострадали после неумелого снятия гель-лака, истончились, стали хрупкими и ломкими. Вряд ли это будет эффективно показывать подологу. Но если ноготь стал сильно толстым, неправильно отвечает на нагрузку, не может сжаться, разжаться, неэластичный, замедлил рост или не растет вовсе, это повод пойти к специалисту", — цитирует эксперта MoneyTimes.

Чтобы избежать осложнений, важно вовремя отличить обычную хрупкость от симптомов грибкового поражения или врастания. Часто дискомфорт провоцируют внешние факторы, такие как некорректно подобранные чулочно-носочные изделия или тесная обувь.

По словам Волковой, на которую ссылается MoneyTimes, иногда решение проблемы кроется в простых вещах: отказе от капроновых колготок или покупке ботинок на полразмера больше.

Тем не менее самолечение остается опасной стратегией, так как за безобидным на первый взгляд воспалением может скрываться серьезная инфекция, требующая консультации смежных специалистов — дерматолога или эндокринолога.

"При выявлении патологических изменений медицинский подход всегда важнее эстетики. Если пластина повреждена или заражена, восстановить ее поможет грамотный уход, например, японский педикюр, который возвращает здоровый блеск без применения агрессивной химии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Когда нужно обращаться именно к подологу, а не к мастеру педикюра?

К подологу необходимо идти при наличии боли, изменении цвета и толщины ногтя, появлении глубоких трещин на пятках или подозрении на грибок и вросший ноготь.

Может ли неправильная обувь вызвать деформацию ногтя?

Да, избыточное давление в узкой обуви нарушает питание тканей, что приводит к замедлению роста, утолщению и даже отслоению пластины от ложа.

Стоит ли скрывать дефекты за слоем декоративного лака?

Нет, плотное покрытие перекрывает доступ кислорода и мешает отслеживать динамику заболевания, что может усугубить воспалительный процесс.

Почему важно следить за эластичностью ногтей?

Потеря эластичности делает ноготь хрупким; он перестает амортизировать нагрузку при ходьбе, что провоцирует микротравмы и открывает путь для инфекций.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Последние материалы
Самая глухая точка Земли работает как "кладбище" космических аппаратов
Минобороны Украины внесло в цифровой реестр женщин без медицинского образования
Опасная экономия автовладельцев: чудеса тюнинга топливной системы за 500 рублей
В СССР люди засыпали прямо за обедом: странная болезнь не давала проснуться как прежде
Больше не нужно ждать часами: как профессиональные повара ускоряют варку мяса и бобовых
Саммит на пепелище: война в Иране превратила кипрскую встречу ЕС в похороны экономики
Россия зафиксировала массовое производство ударных беспилотников для ВСУ в Европе
Больше чем ласка: как на самом деле кошки воспринимают наши поцелуи и объятия
Сахарная ловушка: почему опасный уровень глюкозы часто принимают за возрастную норму
Конец эпохи интуиции: как жесткие протоколы меняют правила назначения МРТ
