Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний

Восстановить здоровье сердца удается не во всех случаях — многое зависит от типа заболевания и характера повреждений: при функциональных нарушениях состояние можно улучшить, тогда как при органических поражениях изменения остаются необратимыми. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал к.м.н., врач клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Врач пояснил, что многое зависит от того, какое именно заболевание затронуло сердце. По его словам, разные состояния по-разному влияют на ткани и работу органа. В одних случаях изменения связаны с нарушением функций, в других — с повреждением самих структур. Именно от этого зависит, возможно ли вернуть нормальную работу сердца.

"Если мы говорим про функциональные нарушения, то да, их можно восстановить. А если речь идет об органических поражениях, то, к сожалению, нет. Например, инфаркт — это прижизненное омертвление клеток сердца, которое уже невозможно вернуть. То же самое касается блокад, когда нарушается проводящая система. А вот, например, миокардит как воспаление можно вылечить", — отметил специалист.

Кондрахин также указал, что боли в груди на фоне стресса чаще не связаны с сердцем, несмотря на распространенное мнение. Такие ощущения могут быть вызваны другими причинами, включая мышечное напряжение. Однако игнорировать подобные симптомы не стоит.

"Как правило, на фоне стресса сердце не болит. Чаще это связано с зажатостью и болями в межреберных промежутках. Настоящая сердечная боль проявляется резко и может быть признаком инфаркта. Поэтому ощущения вроде покалывания чаще не связаны с сердцем. Но после 40 лет любую боль в грудной клетке нужно проверять — обязательно делать ЭКГ и обращаться к врачу", — подчеркнул он.

Кардиолог добавил, что сохранить здоровье сердца во многом помогает образ жизни. Профилактика направлена на снижение негативных факторов. Важно соблюдать базовые принципы, которые влияют на общее состояние организма. Эти меры позволяют снизить риски развития заболеваний.

"Самое главное — это соблюдение режима дня и отдыха. Также стоит ограничить потребление соленой пищи и напитков, содержащих стимуляторы, в частности кофеин. Важно избегать гиподинамии, необходимо больше двигаться и поддерживать регулярную физическую активность. Минимум — это около 40 минут активной ходьбы в день. Такие меры позволяют снизить негативное влияние на сердце и поддерживать его здоровье", — заключил Кондрахин.