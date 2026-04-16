Путь к звёздам со школьной скамьи: в ЕАО запускают уникальные космические классы
Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет
Драматичный рейс танкера Deyna под прицелом французского флота закончился прозаично
Безлактозное молоко подходит не всем: причина кроется в одной детали производства
Перемены на краю земли: как Анадырь планирует модернизацию логистики и авиасообщения
В Череповце в программу диспансеризации включили тесты на ВПЧ и гепатит С
Детский городок и арт-объект "Дионисий" появятся в Ферапонтове к августу
Карьера мечты оборачивается разочарованием: на что обратить внимание при выборе работодателя

Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний

Здоровье

Восстановить здоровье сердца удается не во всех случаях — многое зависит от типа заболевания и характера повреждений: при функциональных нарушениях состояние можно улучшить, тогда как при органических поражениях изменения остаются необратимыми. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал к.м.н., врач клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Врач пояснил, что многое зависит от того, какое именно заболевание затронуло сердце. По его словам, разные состояния по-разному влияют на ткани и работу органа. В одних случаях изменения связаны с нарушением функций, в других — с повреждением самих структур. Именно от этого зависит, возможно ли вернуть нормальную работу сердца.

"Если мы говорим про функциональные нарушения, то да, их можно восстановить. А если речь идет об органических поражениях, то, к сожалению, нет. Например, инфаркт — это прижизненное омертвление клеток сердца, которое уже невозможно вернуть. То же самое касается блокад, когда нарушается проводящая система. А вот, например, миокардит как воспаление можно вылечить", — отметил специалист.

Кондрахин также указал, что боли в груди на фоне стресса чаще не связаны с сердцем, несмотря на распространенное мнение. Такие ощущения могут быть вызваны другими причинами, включая мышечное напряжение. Однако игнорировать подобные симптомы не стоит.

"Как правило, на фоне стресса сердце не болит. Чаще это связано с зажатостью и болями в межреберных промежутках. Настоящая сердечная боль проявляется резко и может быть признаком инфаркта. Поэтому ощущения вроде покалывания чаще не связаны с сердцем. Но после 40 лет любую боль в грудной клетке нужно проверять — обязательно делать ЭКГ и обращаться к врачу", — подчеркнул он.

Кардиолог добавил, что сохранить здоровье сердца во многом помогает образ жизни. Профилактика направлена на снижение негативных факторов. Важно соблюдать базовые принципы, которые влияют на общее состояние организма. Эти меры позволяют снизить риски развития заболеваний.

"Самое главное — это соблюдение режима дня и отдыха. Также стоит ограничить потребление соленой пищи и напитков, содержащих стимуляторы, в частности кофеин. Важно избегать гиподинамии, необходимо больше двигаться и поддерживать регулярную физическую активность. Минимум — это около 40 минут активной ходьбы в день. Такие меры позволяют снизить негативное влияние на сердце и поддерживать его здоровье", — заключил Кондрахин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Последние материалы
Выбирайте правильную колбасу: эсперты объяснили разницу между сертификацией РОСС RU и маркировкой ДТС
Путь к звёздам со школьной скамьи: в ЕАО запускают уникальные космические классы
Энергоэффективный процессор в вашей голове: зачем мозгу кислород и как помочь ему работать без сбоев
Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний
Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях
Забудьте о голубцах: новый способ превратить капусту в золотистое блюдо
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет
И это тоже можно: врачи рассказали, как разнообразить меню при сахарном диабете
Драматичный рейс танкера Deyna под прицелом французского флота закончился прозаично
Биологические мины в рационе: какую опасность таят свиные копыта для собак
