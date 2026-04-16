Безлактозное молоко подходит не всем: причина кроется в одной детали производства

Безлактозное молоко не представляет опасности для здоровья, однако отличается по механизму усвоения и может быстрее влиять на уровень сахара в крови. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Она объяснила, что ключевое отличие безлактозного молока связано с особенностями его производства. В процессе обработки в него добавляют фермент, который меняет структуру сахаров. Это влияет на то, как продукт усваивается организмом. В результате организм получает уже более простую форму углеводов.

"При производстве безлактозного молока добавляют фермент лактазу, который расщепляет лактозу на глюкозу. По сути, это уже простой сахар, который быстрее усваивается организмом. Поэтому уровень сахара в крови может повышаться быстрее, чем после обычного молока. Разница не критичная, но она есть. Именно в этом и заключается основное отличие", — отметила специалист.

Шарапова подчеркнула, что выбор между обычным и безлактозным молоком зависит от состояния организма и индивидуальных особенностей. В некоторых случаях отказ от обычного молока может быть оправдан. Это касается людей с проблемами пищеварения.

"Если у человека есть проблемы с ЖКТ, например вздутие после обычного молока или подтвержденная непереносимость, ему лучше выбирать безлактозный вариант. Но при этом важно учитывать, есть ли инсулинорезистентность или диабет. В таких случаях продукт может по-разному влиять на организм. В целом говорить, что безлактозное молоко вредно, нельзя. Для многих это более комфортный вариант", — подчеркнула она.

Специалист добавила, что различия между продуктами связаны прежде всего со скоростью усвоения. Обычное молоко требует более сложного процесса переваривания. Безлактозное, напротив, легче воспринимается организмом.

"В обычном молоке лактоза сначала должна расщепиться в организме, это более сложный процесс. В безлактозном молоке глюкоза уже присутствует в готовом виде, поэтому она быстрее поступает в кровь. Из-за этого скачок сахара может происходить быстрее. Но если употреблять продукт в небольших порциях, это не оказывает значимого влияния. В большинстве случаев это безопасно", — заключила Шарапова.