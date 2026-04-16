Волосы истончаются после этих процедур: восстановление оказывается временным

Поврежденные горячими инструментами волосы не поддаются полноценному восстановлению — современные процедуры позволяют лишь временно улучшить их внешний вид и частично компенсировать нарушения структуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс укладки локонов

Врач объяснил, что повреждение волос возникает после агрессивных процедур, таких как осветление, перманентное окрашивание, химическая завивка и термическое воздействие. По его словам, в этих случаях нарушается структура волос на разных уровнях. Волосы становятся более уязвимыми к внешним воздействиям и быстрее теряют прочность.

"После агрессивных процедур, включая термическое воздействие, повреждается как кутикула, так и более глубокие структуры волос. Разрушается гидролипидный слой и химические связи между аминокислотами, в том числе дисульфидные, отвечающие за прочность. Волосы становятся более пористыми и проницаемыми для влаги и других веществ. Полноценного восстановления не происходит — возможно лишь временное улучшение состояния, так как волос не способен к регенерации", — отметил специалист.

Ткачев подчеркнул, что в ряде случаев степень повреждения настолько велика, что восстановительные процедуры теряют смысл. Тогда оптимальным решением становится удаление поврежденной длины и ожидание роста новых волос. Однако чаще ситуацию можно улучшить с помощью профессионального ухода.

"Иногда повреждения достигают такой степени, что восстановление просто нецелесообразно — проще состричь поврежденную часть. Но в большинстве случаев есть возможность улучшить внешний вид и структуру волос. Например, при кератиновом восстановлении поврежденные участки заполняются кератином с последующей фиксацией. При этом стоит учитывать, что такие составы нередко содержат формальдегид или его производные, что может вызывать дерматиты. Поэтому к выбору процедуры важно подходить осторожно", — пояснил он.

Трихолог также указал, что процедуры, применяемые для восстановления волос, отличаются по механизму действия и стойкости результата. Одни из них направлены на увлажнение и повышение эластичности, другие — на восстановление нарушенных связей внутри волоса. Подбор процедуры зависит от степени повреждения и состояния волос.

"Так называемый "ботокс для волос" не содержит ботулотоксина — в составе обычно аминокислоты, липиды, силиконы и иногда кератин. Процедура улучшает эластичность и дает дополнительное увлажнение, но эффект, как правило, кратковременный. Более глубокое воздействие обеспечивают процедуры бондинга с использованием молекул вроде olaplex или K18, однако их необходимо регулярно повторять. Также применяются различные составы на основе протеинов и липидов, объединенные под названием молекулярного восстановления. Все эти методы направлены на временное улучшение структуры", — сказал врач.

Он добавил, что поддерживать состояние волос можно и в домашних условиях, если соблюдать базовые правила ухода. Важно выбирать мягкие средства и избегать агрессивного воздействия. Регулярный уход помогает замедлить разрушение структуры и сохранить внешний вид волос.

"Домашний уход включает использование шампуней с физиологичным pH и мягкими моющими основами, а также масок с церамидами, фосфолипидами, кератином и другими протеинами. Полезны средства с гиалуроновой кислотой и мочевиной. Обязательно применять термозащиту, а в теплое время года — средства с УФ-фильтрами. Перед окрашиванием стоит использовать защитные составы и избегать агрессивного обесцвечивания. Для поддержания внешнего вида лучше выбирать щадящие варианты окраски, например тон-в-тон", — резюмировал Ткачев.