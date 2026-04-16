Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поцелуи запускают мощную реакцию в организме: эффект выходит за пределы эмоций и влияет на здоровье

Здоровье

Поцелуи помогают снизить уровень кортизола, повысить иммунитет и улучшить психоэмоциональное состояние за счет выработки окситоцина и дофамина, причем наибольший эффект дает регулярный тактильный контакт, а не разовые эпизоды. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Поцелуй
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поцелуй

Метелина пояснила, что любая форма тактильного контакта положительно влияет на человека и необходима для здоровья и счастья. Однако поцелуи играют особую роль, поскольку на губах сконцентрировано максимальное количество нервных окончаний, и их активация вызывает бурную реакцию в организме.

"При стимуляции этой зоны усиливается выработка окситоцина, который отвечает за чувство безопасности и привязанности, а также дофамина, связанного с удовольствием и достижением целей. Одновременно снижается уровень кортизола, который связан со стрессом. Исследования показывают, что тактильные прикосновения, особенно к чувствительным зонам, могут положительно влиять на иммунитет. В результате организм начинает активнее справляться с вирусами и бактериями", — подчеркнула психолог.

Она отметила, что такой гормональный отклик влияет не только на физическое состояние, но и на общее ощущение благополучия и эмоционального комфорта. По ее словам, речь идет не о кратковременной реакции, а о более глубоком процессе, который отражается на общем самочувствии человека и его эмоциональном фоне.

"Это состояние можно описать как чувство безопасности, надежной привязанности и внутреннего спокойствия. Очень многие люди сегодня пытаются достичь его разными способами — ходят в спортзал, работают с психологами, обращаются к врачам. Но на самом деле такие реакции могут запускаться гораздо более простыми вещами. В том числе через поцелуи и другие формы близкого тактильного контакта", — объяснила Метелина.

По словам психолога, поцелуи не должны быть единичным событием — они должны стать привычкой. Организм постоянно сталкивается со стрессовыми ситуациями, и одного поцелуя недостаточно для долгосрочного эффекта. Важно, чтобы поцелуи не ограничивались только сексуальным контекстом, а были частью повседневной жизни. 

"Если ограничиваться одним поцелуем, это не сделает человека счастливым надолго — эффект будет только в моменте. Стрессовые ситуации возникают постоянно, поэтому организму требуется регулярная поддержка. При этом не стоит сводить поцелуи исключительно к интимной близости, они должны быть частью повседневной жизни. Я не встречала людей, которые избегают такой близости и при этом чувствуют себя по-настоящему счастливыми", — подчеркнула Метелина.

Она добавила, что регулярная тактильная близость напрямую влияет на качество отношений и общее ощущение удовлетворенности ими. По ее наблюдениям, отсутствие таких форм контакта со временем усиливает дистанцию между партнерами и снижает уровень эмоциональной связи. Регулярная тактильная близость поддерживает эмоциональную связь между партнерами, усиливает взаимопонимание и способствует более стабильным и гармоничным отношениям.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.