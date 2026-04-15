Психолог Надежда Резенова рассказала, как распознать нарушение личных границ в общении
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Лицо предаёт раньше паспорта: 3 простых действия возвращают чёткий контур уже через месяц
Финансовая капитуляция: почему мировые регуляторы экстренно избавляются от золота
Использование чужих изображений в сетях может повлечь за собой уголовную ответственность
Банковский сектор России: переход клиентов в мобильные приложения ускоряет закрытие офисов

Туберкулез: болезнь, которую недооценивают, но с которой сложно бороться в современных условиях

Здоровье

Полное искоренение туберкулеза в ближайшие десятилетия остается труднодостижимой целью из-за биологических особенностей возбудителя. Как сообщил пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко, палочка Коха обладает уникальной способностью к мутациям и быстрой адаптации к современным протоколам лечения.

Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Рак легких

Несмотря на то что Россия официально покинула список государств с критически высоким уровнем распространения инфекции, медицинское сообщество скептически оценивает амбициозные планы по ликвидации болезни к 2035 году.

Специалист напомнил, что подобные обещания давались еще в советский период, однако природа заболевания оказалась сложнее теоретических расчетов. По словам Карабиненко, на которые ссылается сайт MoneyTimes.Ru, предугадать поведение этой инфекции сегодня невозможно даже с помощью искусственного интеллекта.

"У нас это планировали еще с советских времен — искоренить туберкулез. Поэтому я в это мало верю, предугадать даже искусственным интеллектом или каким-то другими технологиями сейчас не представляется возможным. Пока, я думаю, это прожекты", — отметил Карабиненко.

Патоген демонстрирует высокую устойчивость к антимикробной терапии, трансформируясь в формы, которые крайне тяжело поддаются стандартному воздействию.

Важно понимать, что затаившаяся внутри угроза может годами ждать ослабления иммунитета, при этом статистика не всегда учитывает скрытые внелегочные формы и псевдотуберкулезы.

Ситуация осложняется и социальными факторами: основными очагами распространения остаются места лишения свободы и группы населения, находящиеся в тяжелых бытовых условиях.

"Многие пациенты действительно недооценивают коварство этого заболевания, которое затрагивает не только физическое состояние, но и провоцирует серьезные аффективные расстройства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Особое внимание врачи уделяют тому, что затяжная борьба организма с палочкой Коха вызывает скрытые угрозы для психики, включая астению и когнитивные нарушения.

Успех в борьбе с недугом зависит не только от раннего выявления бронхоаденита или легочных очагов, но и от системного улучшения качества жизни наиболее уязвимых слоев общества. Без решения этих фундаментальных проблем любые прогнозы об окончательной победе над инфекцией остаются лишь гипотетическими сценариями.

Ответы на популярные вопросы о туберкулезе

Почему туберкулез называют "умной" инфекцией?

Микобактерии туберкулеза способны "засыпать" внутри клеток организма на долгие годы и менять свою структуру, становясь невосприимчивыми к антибиотикам.

Правда ли, что болезнь поражает только легкие?

Нет, существуют внелегочные формы, при которых поражаются кости, суставы, мочеполовая система, глаза и даже оболочки головного мозга.

Помогает ли современная диагностика полностью контролировать болезнь?

Раннее выявление значительно повышает шансы на выздоровление, однако сложность учета всех социальных контактов мешает пресечь пути передачи инфекции на 100%.

Связана ли заболеваемость только с уровнем дохода?

Хотя социальный фактор критичен, заболеть может любой человек при длительном контакте с носителем на фоне сильного стресса или снижения иммунитета.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Последние материалы
Вкус дисциплины: почему Юрий Андропов презирал роскошь советской элиты
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Штраф за старую березу: за какие деревья на своем участке теперь придется платить 170 тысяч
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Морщины ни при чём: эти оттенки волос стирают возраст быстрее дорогих кремов
Туберкулез: болезнь, которую недооценивают, но с которой сложно бороться в современных условиях
Забытый чертеж успеха: как СССР превратил Китай в мощную индустриальную державу
Ормузский пролив — не спасет: США признали, что будут атаковать суда вдали от Ближнего Востока
