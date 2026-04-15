Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении

Гарвардские исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой умеренное потребление мороженого может способствовать борьбе с ожирением и диабетом благодаря уникальной структуре молочных жиров. Ученые полагают, что конъюгированная линолевая кислота (CLA), содержащаяся в натуральном десерте, способна не только ускорять метаболизм, но и укреплять сосудистую стенку, снижая уровень "плохого" холестерина. Тем не менее специалисты подчеркивают достоинства лишь высококачественного пломбира, в котором отсутствуют растительные заменители и избыточные синтетические компоненты.

Мороженое

Нутрициолог Мария Румянцева в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" предостерегла от восприятия сладкого лакомства как терапевтического средства. По её словам, выводы ученых часто интерпретируются слишком вольно, а реальное оздоровление организма невозможно без комплексного подхода к рациону. Эксперт отметила, что даже самый полезный источник микроэлементов в виде мороженого остается десертом, который допустим лишь в объеме 70-100 граммов.

"Мороженое — это в первую очередь десерт, еда для радости, а не источник здоровья и уж точно не лекарство. Идея, что оно лечит диабет или ожирение, — некорректная интерпретация исследований", — подчеркнула Румянцева.

Она добавила, что чрезмерное увлечение сладостями может спровоцировать нутритивную недостаточность, если десерты начинают вытеснять из рациона полноценную белковую пищу и овощи.

"При выборе мороженого важно помнить, что его жирность и сахар нагружают поджелудочную железу. Если вы стремитесь сохранить здоровье, лучше отдавать предпочтение продукту с максимально коротким составом, а еще лучше — делать его самостоятельно из натурального йогурта и фруктов, чтобы контролировать гликемический индекс", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о мороженом

Помогает ли мороженое похудеть?

Нет, мороженое — калорийный продукт с высоким содержанием сахара, который при избыточном потреблении способствует набору веса, а не жиросжиганию.

Какая порция считается безопасной?

Диетологи рекомендуют ограничиваться 70-100 граммами продукта не чаще 2-3 раз в неделю при условии сбалансированного питания.

Что полезнее: пломбир или фруктовый лед?

В качественном пломбире есть кальций и белок, в то время как фруктовый лед часто состоит из воды, красителей и большого количества сахара.

Можно ли есть мороженое при сахарном диабете?

Только после консультации с врачом, так как десерт вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови из-за простых углеводов.

