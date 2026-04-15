Маркетинг против анатомии: почему 10 000 шагов могут быть опасны после 50 лет
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам
Морщины появляются раньше срока: причина может скрываться не в уходе
В Ивановской области мать выплатила долг по алиментам в 709 тысяч рублей ради возврата айфона
В Костромской области открыли уникальную лабораторию для генетического исследования племенного скота

Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении

Здоровье

Гарвардские исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой умеренное потребление мороженого может способствовать борьбе с ожирением и диабетом благодаря уникальной структуре молочных жиров. Ученые полагают, что конъюгированная линолевая кислота (CLA), содержащаяся в натуральном десерте, способна не только ускорять метаболизм, но и укреплять сосудистую стенку, снижая уровень "плохого" холестерина. Тем не менее специалисты подчеркивают достоинства лишь высококачественного пломбира, в котором отсутствуют растительные заменители и избыточные синтетические компоненты.

Фото: unsplash.com by Valerian KOo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нутрициолог Мария Румянцева в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" предостерегла от восприятия сладкого лакомства как терапевтического средства. По её словам, выводы ученых часто интерпретируются слишком вольно, а реальное оздоровление организма невозможно без комплексного подхода к рациону. Эксперт отметила, что даже самый полезный источник микроэлементов в виде мороженого остается десертом, который допустим лишь в объеме 70-100 граммов.

"Мороженое — это в первую очередь десерт, еда для радости, а не источник здоровья и уж точно не лекарство. Идея, что оно лечит диабет или ожирение, — некорректная интерпретация исследований", — подчеркнула Румянцева.

Она добавила, что чрезмерное увлечение сладостями может спровоцировать нутритивную недостаточность, если десерты начинают вытеснять из рациона полноценную белковую пищу и овощи.

"При выборе мороженого важно помнить, что его жирность и сахар нагружают поджелудочную железу. Если вы стремитесь сохранить здоровье, лучше отдавать предпочтение продукту с максимально коротким составом, а еще лучше — делать его самостоятельно из натурального йогурта и фруктов, чтобы контролировать гликемический индекс", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о мороженом

Помогает ли мороженое похудеть?

Нет, мороженое — калорийный продукт с высоким содержанием сахара, который при избыточном потреблении способствует набору веса, а не жиросжиганию.

Какая порция считается безопасной?

Диетологи рекомендуют ограничиваться 70-100 граммами продукта не чаще 2-3 раз в неделю при условии сбалансированного питания.

Что полезнее: пломбир или фруктовый лед?

В качественном пломбире есть кальций и белок, в то время как фруктовый лед часто состоит из воды, красителей и большого количества сахара.

Можно ли есть мороженое при сахарном диабете?

Только после консультации с врачом, так как десерт вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови из-за простых углеводов.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении
Три подводных монстра в Атлантике: Россия заставила Британию изрядно понервничать
Скрытая энергия бобовых: что делает чечевицу главным продуктом для здоровья
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Защитите свой сад от грибка: пошаговая инструкция по созданию малахитового фунгицида
Опасная самодеятельность: как правильное нанесение капель спасает питомца от отравления
Антидот для офисных сотрудников: простые движения против зажимов в пояснице
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам
