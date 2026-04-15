Морщины появляются раньше срока: причина может скрываться не в уходе

Здоровье » Красота

Состояние кожи во взрослом возрасте зависит от генетики, гормонального фона, воздействия внешней среды и регулярности ухода, а при снижении уровня коллагена и эластина возрастные изменения могут проявляться быстрее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска на лице

Специалист отметила, что на состояние кожи во взрослом возрасте влияет совокупность внутренних и внешних факторов. Речь идет о генетике, гормональном фоне, воздействии окружающей среды и образе жизни. Эти условия формируют исходные характеристики кожи и определяют, как быстро проявляются возрастные изменения.

"У некоторых людей генетически заложено небольшое количество коллагена и эластина, поэтому их кожа стареет раньше и быстрее покрывается морщинами. Таким пациентам уход требуется начинать раньше и делать более активным. Также влияет гормональный статус: менопауза и предменопауза усиливают старение. Прием гормональных контрацептивов может давать положительный эффект, а вот некомпенсированный гормональный фон, наоборот, приводит к быстрому старению, требуя активных косметологических процедур и заместительной терапии", — пояснила Сафонова.

Она добавила, что при уже возникших изменениях важно работать не только с внешними проявлениями, но и с состоянием организма в целом. Коррекция требует системного подхода с учетом индивидуальных особенностей пациента. Врач подчеркнула, что без регулярного ухода и оценки внутренних факторов добиться устойчивого результата сложно.

"Если изменения уже произошли, необходим комплексный подход. Важно оценить состояние организма, при необходимости проверить дефициты и работать не только с кожей, но и с внутренними причинами. Используются разные методы: инъекционные и аппаратные процедуры, а также ежедневный уход. Только сочетание этих мер позволяет улучшить состояние кожи и добиться заметного эффекта", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
