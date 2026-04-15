Врач Екатерина Бондаренко: зафиксирован рост случаев нутритивной недостаточности среди адептов ПП

Радикальное стремление к идеальному рациону все чаще оборачивается скрытыми угрозами для биохимии организма. Медицинское сообщество фиксирует рост случаев нутритивной недостаточности среди адептов строгих диет, где исключение целых групп продуктов провоцирует дефицит железа и критически важных витаминов группы B. Опасность кроется в субъективной уверенности последователей в пользе своих ограничений, в то время как тело начинает страдать от отсутствия базового строительного материала.

Наиболее уязвимым звеном эксперты называют баланс микроэлементов, особенно при отказе от животного белка. Как сообщает издание tagilcity.ru со ссылкой на терапевта Екатерину Бондаренко, негемовое железо из растений усваивается в разы хуже, а фитаты в злаках и бобовых дополнительно блокируют этот процесс. Чтобы избежать анемии и поддержать гомеостаз, необходимо учитывать биологическую доступность нутриентов и не допускать критического снижения когнитивных функций.

Проблема усугубляется распространением орторексии — болезненной фиксации на "чистоте" еды, которой подвержены до 5% населения. Исключение рыбы лишает мозг омега-3 жирных кислот, а веганство без приема добавок ведет к дефициту витамина B12, симптомы которого (выпадение волос и слабость) часто игнорируются. Для тех, кто ищет замену животному белку, качественным решением может стать горох, способный конкурировать с дорогими суперфудами по содержанию аминокислот.

"Важно понимать, что любая жесткая элиминационная диета без медицинских показаний — это риск. Организм быстро истощает внутренние депо, и то, что начиналось как оздоровление, может обернуться гормональным сбоем или остеопорозом", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специалисты напоминают, что универсальной формулы питания не существует, а метаболизм требует индивидуального подхода. Екатерина Бондаренко полагает, что универсально "правильного" питания не существует. Есть лишь сбалансированный рацион и ответственность за то, чтобы здоровый образ жизни не становился источником новых заболеваний.

Ответы на популярные вопросы о дефицитах при здоровом питании

Почему при переходе на ПП часто выпадают волосы?

Это типичный признак нехватки железа или белка, возникающий из-за резкого ограничения калорийности или исключения мясных продуктов без адекватной замены.

Можно ли получить достаточно B12 из растительной пищи?

Практически нет. Этот витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, поэтому строгим веганам необходим прием биологически активных добавок.

Что такое орторексия?

Это расстройство пищевого поведения, при котором человек становится одержим "правильностью" еды, что ведет к социальной изоляции и психологическому стрессу.

Как фитаты в злаках влияют на здоровье?

Фитаты связывают минералы, такие как цинк и железо, в кишечнике, препятствуя их всасыванию в кровь, что требует особого внимания к способам приготовления круп.

