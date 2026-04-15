Мороженое — не просто десерт: в одном виде скрывается источник важных микроэлементов

Здоровье

Влияние мороженого на организм определяется его составом, при этом пломбир за счет сбалансированного содержания белков, жиров и углеводов отличается более стабильным воздействием на уровень глюкозы и вносит вклад в поступление микроэлементов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Фото: unsplash.com by Kenta Kikuchi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Специалист объяснила, что мороженое представляет собой не единый продукт, а целую категорию, которая различается по составу и свойствам. В зависимости от технологии производства и ингредиентов оно может существенно отличаться по содержанию жиров, белков и углеводов. От этого напрямую зависит и влияние на организм.

"Мороженое — это собирательная группа продуктов, которые могут изготавливаться по ГОСТу или по ТУ и существенно различаться по ингредиентному составу. В зависимости от содержания жира и белка выделяют более жирные сорта, такие как пломбир, и обезжиренные варианты — сорбеты и фруктовый лед. Соответственно, и воздействие на организм у них будет принципиально разным. Если говорить именно о пользе, то наиболее предпочтительным вариантом является пломбир", — пояснила Гончарова.

Гончарова пояснила, что пломбир подходит для перекуса людям, склонным к гипогликемии, благодаря особенностям его усвоения. Минимальное содержание углеводов и наличие белков с жирами позволяют избежать резких скачков сахара и поддерживать стабильный уровень глюкозы в течение длительного времени.

"Пломбир — это белок-жировой продукт, углеводов в нем минимально. Он обеспечивает быстрое, но невысокое от базального уровня повышение глюкозы, а затем — длительное монотонное поддержание гликемии. Поэтому он может применяться для перекуса у лиц, склонных к снижению уровня сахара в крови, если нет других продуктов питания или просто для удовольствия", — добавила специалист.

Врач подчеркнула, что молочная основа пломбира обеспечивает поступление в организм не только кальция, но и других важных элементов. Однако дополнительные ингредиенты могут кардинально менять свойства продукта: одни повышают риск аллергии, другие — добавляют витаминную ценность.

"Пломбир содержит кальций, фосфор, магний, молочные жиры и витамин D, что вносит вклад в поддержание костной системы и обменных процессов. Добавки, такие как орехи или шоколад, могут повышать риск аллергических реакций. Фруктовые компоненты увеличивают содержание витаминов. Поэтому итоговое воздействие на организм зависит от конкретного состава продукта", — заключила Гончарова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
